Célébration du 107e anniversaire de la Révolution d'Octobre russe à Hô Chi Minh-Ville

Les délégués lors de la cérémonie. Photo: VNA

Une célébration du 107e anniversaire de la Révolution russe d’Octobre (7 novembre 1917-2024) a été organisée mardi 5 novembre par l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville.

S'adressant à l'événement, le président de l'Association d'amitié Vietnam-Russie à Hô Chi Minh-Ville, Hoang Minh Nhan, a souligné l'importance de la Révolution, affirmant qu'elle avait eu une grande influence sur la révolution au Vietnam et ses développements ultérieurs.

La Révolution russe d'Octobre a jeté les bases des relations traditionnelles entre le Vietnam et la Russie, qui ont résisté à l'épreuve du temps, a-t-il noté.

Il s'est déclaré heureux de constater que les relations bilatérales ne cessent d'être renforcées et développées, affirmant que l'Association d'amitié Vietnam - Russie à Hô Chi Minh-Ville ferait tout son possible pour préserver et développer les relations traditionnelles exemplaires et fidèles entre les peuples des deux pays.

Iurii Nemtsov, consul général adjoint de Russie à Hô Chi Minh-Ville, a partagé la signification historique de la Révolution d'Octobre, affirmant que cet événement avait constitué un tournant fondamental dans l'histoire de l'humanité, marquant la transition du capitalisme ancien vers le nouveau socialisme.

Selon lui, la Révolution d'Octobre a joué un rôle important en encourageant la libération nationale des peuples opprimés dans les pays colonisés, menant finalement à l'effondrement total du système colonial mondial. -VNA/VI