Célébration des 50 ans des relations diplomatiques Vietnam-France

L'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l'Association d'amitié et de coopération Vietnam-France ont organisé le 27 novembre une cérémonie pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-France (1973-2023).



Le président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Phan Anh Son. Photo: VNA Des représentants d'agences, de ministères et d'organisations vietnamiennes, de l'ambassade de France au Vietnam, d'organisations et d'entreprises françaises ont assisté à l'événement.

S'exprimant lors de la cérémonie, le président de l’L'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Phan Anh Son, a déclaré que depuis des années, les gouvernements et les peuples du Vietnam et de la France chérissaient et cultivaient constamment les relations entre les deux pays dans tous les domaines et à tous les niveaux.

Il a souligné qu'au cours des 50 dernières années, parallèlement aux activités du Parti et de l'État en matière de affaires étrangères, les échanges entre les peuples ont apporté une contribution pratique au renforcement de la compréhension mutuelle, à la promotion d'une coopération diversifiée et efficace dans tous les domaines et à la création d'une base solide pour développer les relations bilatérales.

La présidente de l'Association d'amitié et de coopération Vietnam-France, Nguyen Thuy Anh, a déclaré que la France était non seulement le principal partenaire économique et commercial du Vietnam en Europe et le plus grand donateur européen du Vietnam depuis des décennies, mais aussi le pays avec lequel le Vietnam avait le plus de relations des échanges dynamiques entre les peuples, a-t-elle déclaré, ajoutant que la médecine, l'éducation, la science, la technologie, la culture et le tourisme sont des domaines dans lesquels les peuples des deux pays cultivent des relations fortes et cohésives.

L'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a apprécié le rôle de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, de l'Association d'amitié et de coopération Vietnam-France et des organisations d'amitié des deux pays dans l'organisation de nombreuses activités de politique extérieure qui contribuent à consolider et à développer l'amitié, la solidarité et la coopération entre les deux pays au cours des dernières années.

Il a affirmé qu'il était prêt à soutenir et à créer des conditions favorables au renforcement des échanges humains entre les deux pays.

Lors de la célébration, les participants ont pu profiter de célèbres spectacles de musique française mis en scène par des artistes et des étudiants vietnamiens.