Célébration des 50 ans des relations diplomatiques Vietnam-Danemark

Une cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark a eu lieu le 1er novembre à Hanoï.

L’événement a vu la présence, entre autres, de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, du prince héritier Frederik du Danemark et de la princesse Mary Elizabeth, en visite officielle au Vietnam.

Le prince héritier Frederik du Danemark a exprimé son impression devant le fort développement du Vietnam. Il était heureux de voir se développer les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Danemark. Il a souligné que sa visite au Vietnam, avec la participation d'une importante délégation commerciale danoise, visait à discuter avec des partenaires vietnamiens des solutions pour soutenir le Vietnam dans son processus de développement durable, afin de créer un nouvel élan dans la coopération en matière d'investissement entre les milieux d'affaires des deux pays.

Le prince héritier Frederik du Danemark. Photo : VNA



Partageant les objectifs de réduction des émissions de carbone et de conversion d'énergie propre, il a estimé que le Danemark accompagnerait toujours le Vietnam dans ses objectifs de croissance verte durable.

Après un demi-siècle de développement, les relations entre les deux pays sont passées d'une relation de coopération traditionnelle à un partenariat égal et mutuellement bénéfique, et les deux parties ont établi un partenariat intégral, a déclaré la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan. Le Vietnam et le Danemark sont actuellement des partenaires fiables, dynamiques et efficaces.

La célébration a vu la présence, entre autres, de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, du prince héritier Frederik du Danemark et de la princesse Mary Elizabeth. Photo : VNA



Le Vietnam et le Danemark continueront de renforcer leur coopération tant au niveau bilatéral que multilatéral afin de s'unir pour résoudre les défis, pour bâtir un monde de paix, de stabilité, d’égalité et de durabilité répondant aux aspirations et aux intérêts des deux peuples ainsi que de la communauté internationale.

Vo Thi Anh Xuan s’est déclaré convaincue que le partenariat intégral entre les deux pays deviendrait de plus en plus efficace au fil des années. -VNA/VI