Une cérémonie de célébration des "50 ans des relations diplomatiques Vietnam-Argentine: Présent et Future" a eu lieu le 25 avril au siège du ministère argentin des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte à Buenos Aires.



Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a prononcé un discours important lors de cet événement.



Dans son discours de bienvenue, le directeur de l'Académie diplomatique, l'ambassadeur Eduardo Lionel Demayo a souligné que l'Argentine considérait le Vietnam comme un partenaire important en Asie, se déclarant convaincu qu'il existait encore de nombreuses opportunités de coopération et d’assistance entre les deux pays.



L'Argentine souhaite établir des partenariats stratégiques dans certains domaines pour approfondir les relations économiques et commerciales, notamment les aliments et denrées alimentaires. Il a déclaré qu'il existait de nombreux autres domaines de coopération entre les deux parties tels que la culture, les échanges entre les peuples et les questions internationales d'intérêt commun.



Dans son discours prononcé à cette occasion, le présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a précisé les grands avantages et potentiels ainsi que les défis auxquels le monde est confronté comme le changement climatique et le ralentissement de l’économie mondiale, la crise énergétique et alimentaire, les conflits et guerres… Il a aussi insisté sur l'importance de la solidarité et de la coopération internationales pour répondre ensemble aux défis mondiaux; rechercher des solutions pacifiques aux différends et aux désaccords sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques des pays, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international.



Il a mis l'accent sur les grandes opportunités de la transformation numérique, de l'économie verte, de l'innovation... , sur la nécessité d'accélérer les nouvelles initiatives de coopération et de liaison économiques aux niveaux régional et mondial ; continuer à déployer des efforts pour favoriser l’édification d'une nouvelle forme de mondialisation plus juste et plus durable pour tous les pays et toutes les économies.

Il a également parlé de la situation économique, sociale et de la politique étrangère du Vietnam après près de 37 ans de mise en œuvre du “Doi Moi” (Renouveau). Le Vietnam met constamment en œuvre la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation, d’intégration proactive et active à l'international.



L'Assemblée nationale du Vietnam joue un rôle de premier plan dans ce processus, notamment dans l'institutionnalisation des orientations et des lignes politiques, la prise de décisions des questions importantes du pays, la supervision l’application des politiques et des lois. Le domaine des relations extérieures occupe une place très importante. «Nous accordons toujours une priorité particulière au développement de la coopération diplomatique parlementaire bilatérale et multilatérale et de l'amitié sous toutes ses formes”, a-t-il souligné.



Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance et souhaitait promouvoir une coopération mutuellement bénéfique avec l'Amérique latine. Le Vietnam entretient actuellement des relations diplomatiques avec 33 pays de la région, dont les amis traditionnels et de longue date. Le Vietnam augmente ses exportations et ses investissements à l'étranger, dont l'Amérique latine est un nouveau centre d'intérêt.



Le Vietnam est prêt à discuter avec les pays membres du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) pour établir bientôt un accord de libre-échange, créant de nouvelles opportunités pour accroître le commerce et les investissements, promouvoir la croissance économique et élargir la coopération entre le Vietnam et les pays d'Amérique du Sud.



Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au partenariat intégral avec l'Argentine et souhaitait l’approfondir davantage. L'année 2023 est une étape importante dans les relations entre les deux pays, célébrant les 50 ans d'établissement et de culture des relations d’amitié.



Selon le chef de l’organe législatif du Vietnam, premièrement, en termes de diplomatie, il faut continuer à renforcer les relations entre les dirigeants des deux pays, à travers des visites de haut niveau et des contacts ; promouvoir fortement le rôle des chaînes parlementaires des deux pays et des Partis politiques. Le Vietnam accueillera la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires à l'occasion de la 146e Assemblée générale de l'UIP, prévue à la mi-septembre 2023. Il a exprimé son souhait d'accueillir les jeunes membres du Congrès argentin au Vietnam.



Deuxièmement, en termes d'économie et de commerce, il faut maximiser le rôle du Comité intergouvernemental ; perfectionner le cadre juridique, notamment l’accord visant à éviter la double imposition, celui de services aériens, etc; ouvrir les marchés aux biens des uns et des autres ; promouvoir la coopération technique agricole, la transformation des produits agricoles ; coopérer dans l'exploitation du lithium, la technologie de production de gaz hydrogène vert ; connecter les milieux d'affaires des deux pays et encourager les investissements dans les marchés de l'autre ; envisager et promouvoir activement l'ouverture de vols directs entre Hanoï et Ho Chi Minh-Ville et Buenos Aires ; promouvoir la coopération et la connexion entre les localités et les échanges entre les deux peuples ; renforcer la coopération touristique.



Troisièmement, concernant la culture, l'éducation et le tourisme, il faut renforcer la coopération entre les universités et les centres de recherche. Vuong Dinh Hue a proposé que l'Argentine accordait des bourses aux étudiants vietnamiens pour l’étude de l’espagnol; accélérait la coopération dans le domaine sportif, en particulier la coopération entre les fédérations de football des deux pays.



Prenant la parole à l'événement, le président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants argentine Eduardo Valdés, a indiqué qu’au cours des 50 dernières années, les relations entre le Vietnam et l'Argentine avaient réalisé de nombreuses réalisations sur 13 canaux de coopération importants.



Le Vietnam est un partenaire important et stratégique du commerce argentin dans le monde. Au cours de la dernière décennie, le commerce bilatéral a augmenté de 600%, dépassant le cap de 4 milliards de dollars. Le Vietnam est le sixième partenaire commercial de l'Argentine.



Eduardo Valdés a souligné que le Vietnam était un pays en développement très actif dans le monde. La visite du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue en Argentine est une étape importante pour que les deux pays concrétisent leur relation de coopération.





Il a estimé que les deux parties pourraient établir un mécanisme pour promouvoir les négociations dans des domaines tels que la technologie de stockage des fruits, de viande, de médicaments, etc, afin de pénétrer les marchés de l'autre.



Les deux parties ont établi un groupe parlementaire d'amitié qui contribueraient à renforcer encore les relations parlementaires.



Le même jour, Vuong Dinh Hue et des délégués des deux pays ont assisté à la cérémonie de signature des documents concernant la justice, la presse, le commerce et l’investissement.