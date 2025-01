Célébration des 50 ans de partenariat ASEAN-Nouvelle-Zélande : dévoilement du logo officiel

Lors de la cérémonie de lancement du logo. Photo : VNA

Le logo officiel marquant le 50e anniversaire du partenariat de dialogue entre l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande (1975-2025) a été officiellement dévoilé lors d’une cérémonie tenue le 9 janvier au siège du Secrétariat de l’ASEAN à Jakarta, Indonésie.

L’événement a été organisé par la mission de la Nouvelle-Zélande auprès de l’ASEAN, en collaboration avec le Secrétariat de l’ASEAN et la mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN. Actuellement, le Vietnam assure le rôle de coordinateur du partenariat de dialogue ASEAN-Nouvelle-Zélande.

Lors de l’événement, l’ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong, représentante permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, a souligné que la Nouvelle-Zélande était l’un des partenaires de longue date et de confiance du bloc. Depuis l’établissement des relations de dialogue en 1975, ces relations n’ont cessé de se renforcer dans tous les domaines, reflétant des intérêts et responsabilités communs pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région, a-t-elle précisé.

Elle a affirmé qu’en tant que coordinateur des relations ASEAN-Nouvelle-Zélande, le Vietnam s’engage à collaborer étroitement avec les autres membres de l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande pour atteindre des résultats substantiels cette année. Cela contribuera au renforcement du bloc et à l’approfondissement des relations ASEAN-Nouvelle-Zélande, avec pour objectif l’établissement d’un partenariat stratégique global d’ici la fin de l’année.

Dans son discours, le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a salué les 50 ans de partenariat ASEAN-Nouvelle-Zélande, qui ont généré des avancées significatives dans divers domaines de coopération régionale.

Le logo commémoratif, présenté lors de la cérémonie, symbolise la force, la résilience et la solidarité du partenariat ASEAN-Nouvelle-Zélande, tout en reflétant la confiance et le respect mutuel qui sous-tendent ces relations bilatérales.

L’ambassadeur de Nouvelle-Zélande auprès de l’ASEAN, Stuart Calman, a réaffirmé que la coopération avec l’ASEAN apportait des avantages significatifs aux deux parties. Il a ajouté que l’ASEAN restait une priorité majeure pour la Nouvelle-Zélande et que leur relation progresse vers un partenariat stratégique global. -VNA/VI