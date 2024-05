Des participants à la célébration de la Journée internationale du jeu au Vietnam. Photo: VNA

Le 30 mai, à la Maison verte commune des Nations Unies à Hanoï, les organisations des Nations Unies ont organisé pour la première fois la célébration de la Journée internationale du jeu (11 juin).

Il s'agit de la mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies reconnaissant le 11 juin comme Journée internationale du jeu, adoptée le 25 mars 2024 à l'initiative du Vietnam et garantie conjointement par le soutien de 138 pays.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet a affirmé le rôle important du jeu, notamment pour la santé, le bonheur et le développement des enfants. Le jeu est la manière dont les enfants apprennent, explorent et développent leur créativité et leur imagination. Il contribue à construire des relations entre les membres de la famille, entre les individus et la société.

Le vice-ministre a souligné la nécessité de déployer des efforts pour garantir que tous les enfants des zones urbaines, rurales ou isolées puissent accéder à des terrains de jeux, des jouets, de la musique, des installations sportives et un environnement amusant.



Il a appelé les organisations onusiennes et le secteur privé à soutenir le Vietnam dans la résolution de la pénurie de jeux, d'activités de divertissement et de ressources pour les enfants.

La représentante par intérim du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam, Leslie Miller, a exprimé ses remerciements au gouvernement vietnamien pour avoir lancé et promu la résolution sur la Journée internationale du jeu.

Elle a souligné la nécessité de promouvoir l'apprentissage à travers le jeu, de fournir des espaces de jeu sûrs et inclusifs pour les enfants, de garantir l'accès au matériel et aux équipements de jeu ainsi que de doter les parents des compétences nécessaires pour participer au jeu avec leurs enfants...

A cette occasion, 31 dessins d’enfants vietnamiens sur le thème du terrain de jeu de rêve, ont été envoyés à l'UNICEF. -VNA/VI