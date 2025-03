Célébration de la Journée internationale de la Francophonie à Hanoï

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet, s'exprime lors de l'événement. Photo: Vietnam+

Dans la soirée du 20 mars, au Temple de la Littérature, à Hanoï, le ministère des Affaires étrangères a organisé une cérémonie pour célébrer la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), placée cette année sous le thème « « Je m'éduque, donc j'agis ».



La célébration de la Journée internationale de la Francophonie s'inscrit parmi les nombreuses activités organisées chaque année pour honorer la langue française et les valeurs communes de la communauté francophone.



Lors de l'événement, le vice-ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a salué le thème de la Journée internationale de la Francophonie 2025, soulignant que l’éducation est toujours une priorité absolue pour promouvoir une communauté francophone développée et prospère.



À cette occasion, le vice-ministre a exprimé sa haute appréciation pour la coopération active de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), ainsi que des ambassades, organisations internationales, entreprises, universités et individus ayant contribué au développement de l'éducation au Vietnam, notamment dans l'enseignement du français et en français.



De son côté, Edgar Doerig, représentant de l’OIF en Asie-Pacifique, a souligné que le 20 mars est un symbole fort pour célébrer la diversité du français, une langue parlée par 321 millions de personnes sur les cinq continents, véhiculant des valeurs telles que la coexistence, la tolérance et le respect de la diversité.



Il a salué l’engagement du Vietnam en faveur de la langue française, notamment à travers la participation du secrétaire général du Parti, To Lam, et d’une délégation vietnamienne de haut niveau au 19e Sommet de la Francophonie en France en octobre 2024.



Lors de la cérémonie, le Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions Francophones à Hanoï (GADIF) a décerné son Prix d’Honneur annuel à Dinh Hong Van, professeur à la Faculté de Langue et de Culture françaises de l’Université des Langues étrangères - Université nationale du Vietnam à Hanoï, et également président de l'Association des professeurs de français à Hanoï.



Le Prix d’Honneur du GADIF est une distinction annuelle récompensant des individus exceptionnels ayant apporté une contribution significative à la promotion de la langue française et au renforcement de la coopération francophone au Vietnam.- VNA/VI