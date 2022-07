Célébration de la Fête nationale française à Hanoï

L'ambassade de France au Vietnam a organisé jeudi soir à Hanoï une cérémonie pour célébrer le 233e anniversaire de la Fête nationale française (14 juillet 1789 - 14 juillet 2022).

L'ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, a rappelé des activités de solidarité entre la France et le Vietnam, en particulier la remise de masques par le Vietnam à la France en 2020, et le don de vaccins et de matériel médical par la France au Vietnam en 2021.

Soulignant le développement des relations entre les deux pays malgré la pandémie, l'ambassadeur Nicolas Warnery a affirmé que le Vietnam et la France n'avaient abandonné aucun projet de coopération et avaient repris dès que possible les visites de haut niveau, dont la tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh en France en novembre 2021.

Passant en revue un certain nombre de projets mis en œuvre par les deux pays, l'ambassadeur a souligné la nécessité d’achever la partie surélevée de la ligne ferroviaire urbaine N°3 de Hanoï financée par le gouvernement français, car son succès inspirera la mise en œuvre d’autres projets publics.

Le diplomate français a également indiqué d’autres atouts importants dans les relations vietnamo-françaises, dont la coopération dans la culture et le patrimoine, l'éducation et les langues, les sciences et technologies, la santé, la justice, la gouvernance et la coopération décentralisée.

L’année prochaine marquera le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique entre les deux pays. Ce sera l’occasion de porter la coopération bilatérale à une nouvelle hauteur, selon Nicolas Warnery.

Au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc a adressé ses félicitations au gouvernement et au peuple français à l’occasion de la Fête nationale.

Au Vietnam, le 14 juillet est la journée de l’amitié avec la France et l’occasion de valoriser l’interférence entre les deux cultures, a-t-il déclaré.

Le programme de coopération de 2023 promet d’être particulièrement dense, a-t-il annoncé. -VNA/VI