Célébration de la Fête nationale du Vietnam et de son adhésion aux Nations Unies

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 22 septembre à New York une cérémonie de célébration des 78 ans de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et des 46 ans de son adhésion aux Nations Unies, à l'occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une cérémonie de célébration des 78 ans de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et des 46 ans de son adhésion aux Nations Unies. Photo : VNA

S'exprimant à l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu'il y a 46 ans, le Vietnam avait rejoint les Nations Unies, participé au partage et contribué à la réalisation des objectifs communs des Nations Unies.

Selon le Premier ministre, le parcours de près de 8 décennies de fondation nationale et de près de 40 ans de Renouveau a été témoin de fortes transformations du Vietnam. Le pays a fait de grands progrès dans l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté, en mettant en œuvre les Objectifs du Millénaire et les Objectifs de Développement Durable de l'ONU.



Il a clairement affirmé que le Vietnam était prêt à partager ses histoires et ses leçons apprises pour apporter des contributions plus importantes et pratiques au travail commun des Nations Unies. Depuis 2014, le Vietnam envoie des forces pour participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Prenant la parole à la cérémonie, le président de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis, a félicité le Vietnam pour ses changements et son développement extraordinaires, d'un pays pauvre à un pays dynamique à revenu intermédiaire, doté d'un fort esprit d'entrepreneuriat.

Il a souhaité que le Vietnam continue à participer et à contribuer davantage aux objectifs de l'ONU ; a réaffirmé son soutien à tous les membres, y compris le Vietnam, dans la mise en œuvre de la Charte des Nations Unies, des Objectifs de Développement Durable et dans la fourniture d'une feuille de route pour un futur Sommet.