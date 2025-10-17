Catastrophes naturelles : le Vietnam remercie le Cambodge

Le 15 octobre, au nom du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président du CC du FPV, a adressé une lettre de remerciements à Samdech Men Sam An, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC) et présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge, ainsi qu’à ce Conseil.



Cette lettre répond aux messages de condoléances, de sympathie et de solidarité adressés par la partie cambodgienne après les graves inondations et catastrophes naturelles qui ont récemment frappé plusieurs localités vietnamiennes.



Dans sa lettre, Dô Van Chiên affirme : « Les paroles d’encouragement et le partage sincère de Samdech Men Sam An constituent une source majeure de réconfort pour le peuple vietnamien, en particulier pour les familles et les communautés affectées par les catastrophes. Cela démontre une fois de plus la solidarité, l’amitié traditionnelle et l’attachement entre les peuples du Cambodge et du Vietnam ».

Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président du CC du FPV, et Samdech Men Sam An, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien (PPC) et présidente du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge. Photo: VNA

« Nous sommes convaincus qu’avec la mobilisation de toute la société et le soutien des amis internationaux, y compris le Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge, le Vietnam surmontera rapidement les conséquences des catastrophes naturelles, stabilisera la vie de la population et rétablira le développement socio-économique ».



Dô Van Chiên a réitéré ses sincères remerciements pour les sentiments et la profonde sollicitude manifestés par Samdech Men Sam An envers le peuple vietnamien en cette période difficile.



La lettre s’achève par des vœux de santé, de bonheur et de succès adressés à Samdech Men Sam An, ainsi que par l’espoir d’une coopération toujours plus solide et florissante entre le CC du FPV et le Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge. – VNA/VI