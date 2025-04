Carton plein pour le Vietnam aux 2e Olympiades internationales de mathématiques

Le Vietnam a réalisé un sans-faute aux deuxièmes Olympiades internationales de mathématiques pour lycéens au Turkménistan : selon les informations communiquées par le ministère de l'Éducation et de la Formation, les six élèves représentant le pays ont en effet tous décroché une médaille d'or, a informé le ministère de l'Éducation et de la Formation.

Il s'agit de Nguyen Tri Hau et Nguyen Tri Hien, du lycée d'excellence Nguyen Binh Khiem dans la province de Quang Nam ; Nguyen Phuc Nguyen du lycée Newton à Hanoï ; Tran Quang Nhat du lycée d'excellence Le Quy Don à Da Nang ; Lai Gia Khai du lycée d'excellence de l'Université nationale de pédagogie de Hanoï et Vu Viet Ha du lycée d'excellence Nguyen Trai dans la province de Hai Duong.

Faisant écho à l'Année internationale de la paix et de la confiance, le concours vise à développer les talents et les aptitudes des élèves, à renforcer les liens d'amitié, à développer une pensée progressiste et une ouverture d'esprit chez les jeunes.

Le concours qui s’est tenu du 21 au 26 avril dans la capitale Ashgabat en réponse à l'Année internationale de la paix et de la confiance. Il a réuni des élèves de 15 pays dont certains jouissent d'une solide tradition en mathématiques, comme la Chine, la Russie, la Bulgarie et la Turquie. -VNA/VI