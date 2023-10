Carnaval de l'Automne de Hanoï dans les rues piétonnes du lac Hoan Kiem

Dans le cadre du Festival de l'Automne de Hanoï, le Carnaval de l'Automne de Hanoi a eu lieu, de manière animée et vivante, le 1er octobre, dans les rues piétonnes du lac Hoan Kiem (Epée restituée).

Spectacle de danse du dragon. Photo: VNA

L'événement a été ouvert par la troupe de danse du lion et du dragon du district de Thanh Oai avec la participation de 600 personnes. Puis ont eu lieu un défilé de chars fleuris de Me Linh, un défilé de jeunes avec des numéros saluant l'arrivée de l'automne, un défilé d'ao dai (tunique traditionnelle) et de vélos décorés de fleurs, un défilé d'entreprises touristique de Hanoï, des flashmobs, des danses artistiques, etc.

Selon la directrice adjointe du Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de la capitale, Nguyen Thi Mai Anh, le Carnaval de l'Automne de Hanoï était un événement important du Festival de l'Automne de la ville. Le programme avait été préparé avec soin, avec le soutien des districts, arrondissements, organisations et voyagistes. Il s'agissait également d'une activité visant à promouvoir l'image du tourisme de Hanoï.