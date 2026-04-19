Carburant aéronautique : le Vietnam sollicite l’appui de la Chine

Le soutien de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) et des fournisseurs de carburant d'aviation concernés devrait aider les compagnies aériennes vietnamiennes à maintenir des opérations stables vers la Chine, répondant ainsi aux besoins de déplacement des populations des deux pays, a affirmé le directeur de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV), Uong Viet Dung.

Photo d'illustration: VNA

Le responsable de la CAAV a officiellement adressé une lettre au directeur de la CAAC, Song Zhiyong, concernant l’approvisionnement en carburant aérien, dans un contexte où le conflit au Moyen-Orient affecte fortement les opérations de l’aviation civile vietnamienne.

S'appuyant sur les accords de haut niveau conclus entre les deux nations, notamment lors de la récente visite d'État en Chine du secrétaire général et président de la République, To Lam, Uong Viet Dung a réaffirmé l'importance de la coopération intégrale sino-vietnamienne dans tous les domaines.

Dans cet esprit d'amitié et de coopération à long terme entre les deux nations, et des liens étroits entre les deux autorités aéronautiques, la CAAV a demandé à la CAAC d’intervenir auprès des principaux fournisseurs chinois, tels que Sinopec, PetroChina et Société nationale chinoise des pétroles offshore (CNOOC), afin de garantir un approvisionnement suffisant, stable et continu pour les importateurs vietnamiens, conformément aux contrats déjà signés. -VNA/VI