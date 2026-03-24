Cap sur “Vietnam 2045” : lancement d’une Banque de talents vietnamiens au Royaume-Uni

Un protocole d’accord a été signé entre l’Association des étudiants vietnamiens au Royaume-Uni et l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande. Photo : VNA

À l’heure où la technologie évolue à un rythme soutenu et où le savoir devient un levier clé de compétitivité nationale, la vision « Vietnam 2045 » n’est plus un horizon lointain, mais une préoccupation concrète pour la jeune génération. Cet avenir se construit déjà à travers les efforts académiques des étudiants vietnamiens à travers le monde, notamment au Royaume-Uni, où des milliers d’entre eux accèdent à des standards internationaux. À l’heure où la technologie évolue à un rythme soutenu et où le savoir devient un levier clé de compétitivité nationale, la vision « Vietnam 2045 » n’est plus un horizon lointain, mais une préoccupation concrète pour la jeune génération. Cet avenir se construit déjà à travers les efforts académiques des étudiants vietnamiens à travers le monde, notamment au Royaume-Uni, où des milliers d’entre eux accèdent à des standards internationaux.

Organisé le 22 mars à Londres par l’Association des étudiants vietnamiens au Royaume-Uni (SVUK), le colloque « Vietnam 2045 » a réuni 14 000 étudiants. Une véritable plateforme où la jeunesse intellectuelle vietnamienne a débattu activement des trajectoires de développement du pays.



Au cœur de l’événement figurait un protocole d’accord entre la SVUK et l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS). Ce texte a posé les bases d’un écosystème intellectuel vietnamien à l’horizon 2030, avec la création d’une « Banque de talents Vietnam–Royaume-Uni », un réseau structuré reliant étudiants et experts de haut niveau.

Le protocole d’accord prévoit des programmes concrets. D’abord, le “UK-VN Mentoring Program”, qui met en relation directe professeurs et étudiants vietnamiens, comblant un déficit de connexion académique et favorisant un accompagnement de long terme. Ensuite, le modèle « Elite Scholars Lab », destiné aux étudiants et doctorants d’excellence, au sein duquel des chercheurs de premier plan encadrent des projets à fort potentiel.

À terme, ces talents sont appelés à devenir eux-mêmes mentors et à contribuer au développement éducatif et scientifique du Vietnam. Enfin, le programme “Career Bridge & Research Symposium”, un rendez-vous annuel combinant orientation professionnelle et échanges scientifiques, vise à transformer le savoir en compétences concrètes au service de l’économie.



Au-delà de la mise en réseau, ce partenariat ambitionne de bâtir une chaîne de valeur intellectuelle durable, fondée sur l’accumulation, la transmission et le renouvellement des connaissances.



Selon Dao Thi Hong, responsable de l’éducation à l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, l’enjeu est de dépasser les approches formelles pour construire un écosystème opérationnel, reposant sur des besoins concrets du pays, un réseau intergénérationnel d’experts et une infrastructure numérique du savoir.

Pour Cao Quoc Dung, président de la SVUK, les étudiants ont aujourd’hui besoin d’opportunités concrètes pour participer au développement national. Des forums comme “Vietnam 2045” leur permettent de mieux cerner les enjeux et leur rôle dans l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. -VNA/VI