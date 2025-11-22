Cap sur l’IPv6 Only pour moderniser l’Internet national d’ici 2030

D’ici 2030, le taux d’utilisation d’IPv6 devrait atteindre 90 % à 100 %, plaçant le Vietnam parmi les 20 premiers pays au monde en matière de transition vers IPv6. Photo: Internet

Le ministère des Sciences et Technologies a publié la Décision n°3369/QĐ-BKHCN, approuvant le « Programme de promotion, de mise en œuvre et de transition vers l'IPv6 Only pour la période 2026-2030 ». Cette initiative vise à moderniser l'infrastructure Internet nationale pour soutenir les services de haute qualité tels que l'Internet des objets (IoT), les villes intelligentes, le cloud computing et les réseaux de télécommunications de nouvelle génération (5G, 6G).

L’objectif global est d’atteindre, d’ici 2030, un taux d’utilisation d’IPv6 de 90 % à 100 %, plaçant le Vietnam parmi les 20 premiers pays au monde en matière de transition vers IPv6. Tous les opérateurs, centres de données, entreprises de contenu numérique et agences gouvernementales devront migrer entièrement vers IPv6 Only, offrant des services par défaut sur cette plateforme.

Le ministère des Sciences et Technologies a défini une feuille de route de transition en trois phases. La première, entre 2026-2027, consiste à planifier, mobiliser les ressources, et mener des essais à petite échelle du mode IPv6 Only, principalement sur les réseaux centraux, mobiles et les systèmes des agences gouvernementales.

Cette phase inclura également l'élaboration de politiques spécifiques, notamment l'utilisation d'IPv6 par défaut et l'arrêt de la production et de l'importation d'équipements et de logiciels ne prenant pas en charge IPv6.

La période 2027-2028 marquera une accélération à grande échelle. La transition sera intensifiée sur les réseaux centraux, les réseaux mobiles, les réseaux Wi-Fi, les systèmes des agences gouvernementales et centrales. Suivront les réseaux large bande fixes et mobiles (4G, 5G, 6G) et les systèmes de contenu numérique. L'objectif est d'atteindre 80 % à 90 % d'utilisation d'IPv6, avec l'arrêt progressif de l'utilisation d'IPv4 sur la majorité des réseaux et services.

Enfin, entre 2029 et 2030, le programme vise une mise en œuvre complète de l’IPv6 Only sur l’ensemble du réseau Internet national, visant l’arrêt total d’IPv4 et un taux d’utilisation de 90 % à 100 %, garantissant connectivité, sécurité et haute performance, et plaçant le Vietnam dans le top 20 mondial.

Selon le Centre Internet du Vietnam, à fin octobre 2025, le taux d’utilisation d’IPv6 au Vietnam était de 65 %, se classant 2ᵉ dans l’ASEAN et 7ᵉ mondialement. La transition vers IPv6 est essentielle pour répondre à l’épuisement des adresses IPv4 et développer les services numériques de nouvelle génération. -VNA/VI