Cap sur les zones ATK pour vivre un retour aux sources

Dans l’histoire de la lutte révolutionnaire contre les envahisseurs, en particulier dans les années de résistance contre les colonialistes français sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), la base du Viêt Bac, avec son emplacement stratégique, a permis aux organes dirigeants du Parti et du Gouvernement de rester en sécurité et de diriger le mouvement révolutionnaire dans tout le pays. La création des « zones de sécurité » (ATK) dans les provinces de Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, etc, a été extrêmement importante pour la révolution du peuple vietnamien, reflétant la clairvoyance du président Hô Chi Minh et du PCV.

Relier les sites historiques de la révolution vietnamienne. Photo: NDEL



La zone de base révolutionnaire pendant la guerre de résistance contre les colons et les impérialistes regorge de nombreux sites historiques classés au niveau national, dont plusieurs sont reconnus comme des sites nationaux spéciaux qui marquent les activités du président Hô Chi Minh, du Comité central du PCV et des dirigeants vietnamiens pendant les années de lutte contre l’agression étrangère.

En particulier, c’est dans la zone ATK que le président Hô Chi Minh et les dirigeants de la révolution ont travaillé et dirigé le peuple vietnamien pour remporter la célèbre Victoire de Diên Biên Phu qui a retenu sur les cinq continents et a secoué le monde entier.

Tuyên Quang, capitale de la zone de libération, centre de la base révolutionnaire Viêt Bac, fut la « Capitale de la Résistance » de l’armée et du peuple vietnamiens pendant la longue guerre de résistance contre l’invasion française. Avant la Révolution d’Août 1945 et pendant la guerre de résistance de neuf ans contre les colonialistes français (1945 - 1954), à Tuyên Quang, l’oncle Hô et les dirigeants du PCV ont vécu des jours difficiles pour conduire notre peuple à se préparer pour un soulèvement général pour prendre le pouvoir dans tout le pays.

Le 9 mars 1945, les Japonais ont réalisé un coup de force contre les Français en Indochine. Le PCV a lancé un mouvement de résistance contre les Japonais pour sauver le pays. Le 10 mars 1945, sous la direction directe du Comité du PCV de la zone B – Nguyên Huê, les groupes ethniques du canton de Thanh La ont mené un soulèvement armé pour prendre le pouvoir révolutionnaire. Le 16 mars 1945, dans la cour de la maison communale de Thanh La (dans la commune de Minh Thanh, district de Son Duong) s’est tenue une réunion pour élire le Comité révolutionnaire provisoire de Tu Do, l’un des premiers gouvernements révolutionnaires au niveau de commune et de district dans tout le pays. C’était une base solide permettant au Comité central du PCV d’accueillir le président Hô Chi Minh de la grotte de Pac Po (dans le district de Hà Quang, province de Cao Bang) à Tân Trào.

Le 21 mai 1945, le président Hô Chi Minh a quitté Pac Bo (Cao Bang) pour la commune de Tân Trào (dans le district de Son Duong, province de Tuyên Quang). À Tân Trào, le président Hô Chi Minh a dirigé la création de la Zone de libération comprenant six provinces : Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Thai Nguyên, Tuyên Quang et Hà Giang. Tân Trào (Tuyên Quang) est devenue la capitale de la Zone de libération.

La maison commune de Tân Trào, une destination de choix de la province de Tuyên Quang. Photo: VNA





Au début de son séjour à Tân Trào, le président Hô Chi Minh vivait avec la famille de M. Nguyên Tiên Su, dans le village de Tân Lâp, alors appelé village de Kim Long. Le président était très simple et proche des gens. Lorsqu’il était à la maison de Nguyên Tiên Su, il mangeait avec tout le monde dans sa famille. Les habitants ici l’ont donc appelé affectueusement « Ông Ké cách mạng ». Cependant, pour garantir la confidentialité et faciliter le travail, quelques jours plus tard, le président Hô Chi Minh s’est installé dans une cabane à Nà Nua et y a travaillé de fin mai au 22 août 1945 pour diriger l’insurrection générale d’août 1945.

Située sur le flanc de la montagne de Nà Nua, dans le village de Tân Lâp, la cabane est construite dans le style des maisons sur pilotis des habitants des montagnes, répondant aux exigences du président Hô Chi Minh : « proche de l’eau, proche du peuple, loin de la route nationale, favorable à l’avancement et à la retraite ». La cabane se compose de deux petites sections : l’intérieur est l’endroit où le Président se repose, tandis que l’extérieur est le lieu où il travaille et reçoit des invités. C’est également ici que se trouve la cabane de Dông Minh.

Selon les chercheurs en histoire, tous les documents et instructions de la Révolution d’août ont été rédigés dans la cabane de Nà Nua. C’est pourquoi cette cabane est considérée comme un « Palais présidentiel en bambou » au milieu de la forêt Viêt Bac. Dans cette cabane simple et modeste, alors qu’il était dans un état de santé très faible, le Président a donné des instructions fermes au camarade Vo Nguyên Giap : « Le moment favorable est venu, peu importe le sacrifice, même s’il faut brûler toute la chaîne de montagnes Truong Son, nous devons résolument gagner l’indépendance ». Il y a actuellement 47 sites historiques dans la commune de Tân Trào. Parmi eux, il y a des monuments liés à l’activité du PCV et du président Hô Chi Minh, tels que la cabane de Nà Nua, les maisons communales de Hông Thai et de Tân Trào, le banian tricentenaire de Tân Trào, ou encore la cabane de Hang Bong.



Le 16 août 1945, à la maison communale de Tân Trào, s’est déroulé le Congrès national qui a approuvé l’ordre de soulèvement général et 10 politiques majeures du Viêt Minh, a adopté le drapeau national et l’hymne national et a créé le Comité national de libération du Vietnam, autrement dit le gouvernement provisoire présidé par Hô Chi Minh. Le Congrès national de Tân Trào, précurseur de l’Assemblée nationale du Vietnam, a pris des décisions cruciales pour la survie de la nation.

À l’ombre du banian de Tân Trào, le 16 août 1945, le camarade Vo Nguyên Giap a lu l’Ordre militaire N°1 du Comité national du soulèvement, enjoignant l’Armée de libération de se diriger vers Hanoi.

Immédiatement après la diffusion de l’Ordre de soulèvement général, la province de Tuyên Quang a rapidement organisé la révolte et a été la première localité libérée du pays le 17 août 1945.

Hoàng Ngoc, 84 ans, domicilié dans le village de Tân Lâp, de la commune de Tân Trào, a raconté : « J’étais petit (6 ans) quand se sont déroulés ces événements historiques. Plus tard, mes parents m’ont parlé de ces jours-là où les familles du village hébergeaient des révolutionnaires qui travaillaient et vivaient avec eux. Pour assurer la sécurité de l’Oncle Hô et des autres cadres, tout le monde dans le village, s’était donné le mot d’ordre des ‘trois non’ : ne rien savoir, ne rien dire et ne rien voir ».

Les jours du Congrès national les habitants de Tân Trào ont vécu dans l’atmosphère festive de la grande fête. Les délégations et les soldats se déplaçaient animés. La maison communale de Tân Trào est décorée plus joliment, avec des pièces de tissu autour. Jamais l’ambiance à Tân Trào n’a été aussi effervescente, tout le monde était déterminé à récupérer l’indépendance pour la Patrie vietnamienne, s'est-il souvenu.

Au cours des dernières années de la guerre de résistance contre l’occupation française (1953 - 1954), le village de Khuôn Diên (dans la commune de Kim Quan, district de Yên Sơn, province de Tuyên Quang), a eu l’honneur d’être choisi par l’Oncle Hô, le Comité central du PCV et le gouvernement comme lieu de travail. Au début de l’année 1953, le bataillon du génie 333 dirigé par le camarade Lê Trung Ngôn a construit des maisons pour les agences centrales à ATK Kim Quan.

Pour assurer la sécurité et le secret, l’armée de génie militaire a creusé trois bunkers sous la montagne de Nà Lơi du village de Khuôn Diên. Ces trois bunkers sont toujours bien conservés, attirant de nombreux touristes et servant régulièrement de lieu pour des séances d’éducation révolutionnaire pour les jeunes générations de la région.



L’écrivain Phù Ninh, ancien directeur du Service de la culture et de l’information, ancien rédacteur en chef du Journal de Tuyên Quang, ancien chef de bureau du Comité provincial du PCV, a consacré beaucoup de temps à l’étude de l’histoire pour écrire des romans documentaires et des romans historiques.

Il a déclaré : À côté de la cabane de l’Oncle Hô se trouve un bunker secret creusé profondément dans la montagne par les troupes du génie, la porte d’entrée, face à l’est, donnant sur la rivière Pho Day. Dans cette petite cabane, le président Hô Chi Minh a pris des décisions importantes sur la politique, la défense, l’économie et la diplomatie et a dirigé tout le Parti, toute l’Armée et tout le peuple à la victoire lors de la Campagne d’hiver-printemps 1953 - 1954, dont le point culminant était la bataille de Diên Biên Phu, mettant fin à la guerre de résistance contre les colonialistes français.

Le 15 mars 1954, à Khuôn Diên, le président Hô Chi Minh et le Comité central du PCV ont envoyé un télégramme à tous les officiers et soldats du front de Diên Biên Phu. Le président a loué notre armée pour avoir remporté les deux premières batailles à Diên Biên Phu. Il a souligné l’importance de la campagne « en tant que campagne historique de notre armée, notre victoire dans cette campagne a une importance militaire et politique cruciale ».

Le 19 avril 1954, le président Hô Chi Minh a présidé une réunion du Bureau politique pour adopter la résolution « continuer à appliquer la stratégie de se battre fermement, d’avancer fermement, de maintenir sa détermination et de chercher activement à gagner la campagne de Diên Biên Phu ».

En mai 1954, une réunion du Bureau politique a eu lieu à Kim Quan pour discuter de la politique de négociation à la conférence de Genève.

De Kim Quan également, le camarade Pham Van Dông et la délégation du gouvernement vietnamien ont pris la route pour assister à la conférence de Genève.

À l’époque où le président Hô Chi Minh vivait et travaillait à ATK Kim Quan, il a dirigé la construction d’une base arrière forte, promulgué la loi sur la réforme agraire pour que les paysans aient des terres et accéléré la résistance.

Après la victoire de la résistance contre les colonialistes français, début août 1954, le Président Hô Chi Minh et les organes du PCV et du gouvernement ont quitté l’ATK Kim Quan pour s’installer à la capitale Hanoi et continuer à diriger le peuple dans la construction du socialisme dans le Nord et la lutte pour libérer le Sud et réunifier le pays.

Selon les responsables, il est nécessaire de renforcer la connectivité entre les ATK, y compris le développement du tourisme historique, culturel, spirituel et économique, ainsi que les voyages de retour aux sources.

ATK est les zones où se sont déroulés de nombreux événements historiques importants et qui occupe une position clé dans le développement général du pays. C’est un acteur important de l’histoire de la lutte pour l’indépendance et la liberté de la nation vietnamienne, ainsi qu’un haut lieu pour l’éducation des traditions révolutionnaires à l’intention des jeunes générations. – NDEL/VNA/VI