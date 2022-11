Cao Lanh, ville apprenante de l’UNESCO, à l’honneur

La cérémonie mettant à l’honneur la ville de Cao Lanh, dans la province de Dông Thap (Sud), en tant que membre du Réseau mondial de l’UNESCO des villes apprenantes, a eu lieu dans la soirée du 19 novembre sur la place Van Miêu.

Cao Lanh est fortement engagée dans l’apprentissage tout au long de la vie et ont mis en place des stratégies et des plans pour promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie au sein de la population locale, a déclaré Miki Nozawa, cheffe du Département de l’éducation du Bureau de l’UNESCO à Hanoi.

La ville est également disposée à partager ses expériences et initiatives en matière de promotion de l’apprentissage tout au long de la vie, notamment dans la promotion des habitudes de lecture des citadins.

Ce sont des raisons importantes pour lesquelles Cao Lanh s’est inscrite dans le Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO (GNLC), a-t-elle indiqué.

Le président du Comité populaire provincial de Dông Thap, Pham Thiên Nghia, a salué les efforts du Comité du Parti, de l’administration et des habitants de la ville de Cao Lanh pour leur détermination à construire une ville apprenante.

Il a demandé à l’administration municipale de continuer à créer des conditions favorables pour soutenir un bon apprentissage dans les familles et dans la communauté, ainssi que construire une culture d’apprentissage tout au long de la vie.

Le président du Comité populaire de la ville de Cao Lanh, Vo Phan Thành Minh, a déclaré que la reconnaissance de Cao Lanh en tant que ville apprenante de l’UNESCO favorisera des opportunités pour les citoyens dans l’échange d’idées, de connaissances et d’expériences avec d’autres villes membres du Réseau à travers le monde, et leur accès aux experts, chercheurs et éducateurs de l’UNESCO pour mettre à jour les connaissances et pratiques.

Le responsable a affirmé que la ville de Cao Lanh s’est engagée à maintenir la mise en œuvre des critères mondiaux de ville apprenante de l’UNESCO, et à mobiliser des ressources pour promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous les citadins.

Les villes apprenantes de l’UNESCO se caractérisent par le fait qu’elles relient les établissements d’enseignement, de formation et de culture et qu'elles font appel à un large éventail de partenaires tels que des représentants du secteur public, des organisations de la société civile et des employeurs.

Elles mobilisent efficacement les ressources dans tous les secteurs pour promouvoir un apprentissage inclusif et de qualité, de l’éducation de base à l’enseignement supérieur. Elles revitalisent l’apprentissage dans les familles et les communautés et facilitent l’apprentissage pour et sur le lieu de travail tout en élargissant l’utilisation des technologies d’apprentissage modernes.–VNA/VI