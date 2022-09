Cao Lanh reconnu ville apprenante de l'UNESCO

L’UNESCO vient d’annoncer, le 2 septembre, la liste de 77 nouvelles villes de 44 pays qui ont rejoint le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO (GNLC). Il s’agit de la reconnaissance de leurs efforts exceptionnels pour faire de l'apprentissage tout au long de la vie une réalité pour tous au niveau local. La ville de Cao Lanh du Vietnam s’est inscrite dans cette liste.

Une bonne nouvelle pour célébrer la nouvelle rentrée des classes au Vietnam. Cao Lanh, chef-lieu de la province de Dông Thap a été reconnu ville apprenante de l'UNESCO. Cette nouvelle a été informée, le 2 septembre, par l’Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Ainsi, 77 nouvelles villes de 44 pays ont rejoint cette année le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO, portant le nombre total à 294 villes dans 76 pays du monde entier qui encouragent avec succès l'apprentissage tout au long de la vie au sein de leurs communautés.

Selon l'ambassadrice Lê Thi Hông Vân, cheffe de la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO, le prix a été décerné pour la première fois en 2015, honorant tous les deux ans. À part Cao Lanh, le Vietnam dispose de 4 autres villes apprenantes mondiales qui sont Hai Duong et Hô Chi Minh Ville (2015), Sa Dec et Vinh (2020).

Pour s'adapter aux nouveaux défis et maintenir une bonne culture de la lecture, la ville de Cao Lanh a mis en place de nombreux logiciels innovants et organisé des séminaires, conférences et réunions liés à l'éducation et à la lecture. Parallèlement, cette localité a activement promu le rôle des associations des étudiants et des jeunes à tous les échelons pour rassembler, unir et construire une génération de Vietnamiens passionnés par l'apprentissage, les affaires, la science et la technologie, désireux d'innover, de contribuer au développement.

"Plus de la moitié de l'humanité vivant dans des zones urbaines, les villes ont le pouvoir de conduire des politiques d'apprentissage tout au long de la vie en mettant en œuvre et en soutenant des initiatives locales ainsi qu’en apportant un changement de la base vers le sommet", déclare Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO. "Les nouvelles villes apprenantes de l'UNESCO sont dotées d’une grande expertise et s'engagent à faire en sorte que le droit à l'éducation devienne une réalité pour les personnes de tous âges", a-t-elle ajouté.

Les nouvelles villes apprenantes de l'UNESCO ont rejoint le Réseau à la suite de leur nomination par les Commissions nationales pour l'UNESCO des pays concernés et aux recommandations d'un jury d'experts. Un engagement fort en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie de la part du maire et de l'administration de la ville, ainsi qu'un bilan de bonnes pratiques et d'initiatives politiques constituent des conditions préalables essentielles pour devenir ville apprenante.

Les villes apprenantes de l'UNESCO se caractérisent par le fait qu'elles relient les établissements d'enseignement, de formation et de culture et qu'elles font appel à un large éventail de partenaires tels que des représentants du secteur public, des organisations de la société civile et des employeurs. Elles mobilisent efficacement les ressources dans tous les secteurs pour promouvoir un apprentissage inclusif et de qualité, de l'éducation de base à l'enseignement supérieur. Elles revitalisent l'apprentissage dans les familles et les communautés et facilitent l'apprentissage pour et sur le lieu de travail tout en élargissant l'utilisation des technologies d'apprentissage modernes.

Le Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO constitue un réseau d’envergure mondiale axé sur les politiques internationales et une source d’inspiration, de savoir-faire et d’exemples de bonnes pratiques. Il a pour mission de soutenir et d’accélérer la pratique de l’apprentissage tout au long de la vie dans les villes du monde entier en stimulant le dialogue sur les politiques et l’apprentissage mutuel entre les villes membres, en forgeant des liens, en favorisant les partenariats, en créant des capacités et en développant des instruments qui encouragent et reconnaissent les progrès accomplis. - VNA/VI