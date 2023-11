Cao Bang signe un accord avec l’IBT College (Canada) concernant la formation de ressources humaines

La province de Cao Bang

(Nord) a signé un accord avec l'IBT College (Canada

) pour soutenir la formation du personnel au service du développement futur de cette localité, dans le cadre de la récente visite de travail d’une délégation provinciale à Niagara.



La délégation du Comité populaire provincial de Cao Bang visite la centrale électrique située au pied des chutes du Niagara. Photo: VNA

Lors d'une conférence de promotion de l'investissement, organisée avec la collaboration du Bureau du commerce du Vietnam au Canada et des organes de la province de l'Ontario et de la région de Niagara

, Cao Bang a présenté ses atouts et potentiels et émis son souhait d'établir des coopérations pour développer l'économie transfrontalière et le secteur du tourisme et des services sur son sol.

Selon Tran Thu Quynh, conseillère au commerce de l'ambassade du Vietnam au Canada, l'ambassade du Vietnam au Canada souhaite aider les localités vietnamiennes à coopérer avec la région de Niagara pour étudier ses modèles de développement commercial, d'attraction des investissements et de développement des services touristiques.

James Rice, vice-président de l'IBT College, a comparé les chutes de Ban Gioc à un "diamant brut" qui n'était pas encore exploité, similaire aux chutes du Niagara il y a plusieurs années.

Actuellement, l'IBT College collabore étroitement avec Cao Bang pour ouvrir une école de formation dans le domaine des services touristiques afin de préparer une main-d'œuvre au service du développement de Cao Bang dans les années à venir.

Selon Tran Thu Quynh, le modèle de coopération entre Cao Bang et Niagara est un exemple de coopération réussie. Cela soutient non seulement les deux parties dans l'exploitation et le développement du tourisme des cascades et la gestion des ressources frontalières, mais aussi dans la gestion du commerce transfrontalier.