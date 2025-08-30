Canons de cérémonie

Le 30e août 2025, à 6 h 30, la répétition générale d’Etat de la célébration du défilé et de la marche en célébration du 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale du 2 septembre (A80) s'est tenue sur la place Ba Dinh et dans les rues centrales. Il s'agissait de la dernière répétition générale du défilé et de la marche d'une ampleur équivalente à un événement officiel, avec la participation de l'armée de l'air.

En image : Tirs d'artillerie au stade My Dinh. Photo : Trân Thanh Giang/VI

Photos: Trân Thanh Giang/VI Traduction: Diêu Vân



x