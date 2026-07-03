Can Tho veut approfondir sa coopération avec des partenaires sud-coréens

Panorama de la séance de travail entre les autorités de Can Tho et la délégation sud-coréenne conduite par le professeur Kim Hak-Min, président du Comité consultatif sur l’éthique de l’Assemblée nationale de la République de Corée. Photo: VNA

Une délégation sud-coréenne conduite par le professeur Kim Hak-Min, président du Comité consultatif sur l’éthique de l’Assemblée nationale de la République de Corée, a rencontré le 2 juillet les autorités de la ville de Can Tho afin d’examiner les perspectives de coopération dans les domaines du développement urbain, de l’intelligence artificielle et de l’industrie verte.



Le professeur Kim Hak-min a indiqué que sa délégation souhaitait développer la coopération avec Can Tho autour de trois axes principaux : les échanges culturels, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et l’accélération des projets de coopération déjà engagés avec la ville.



Il a également proposé la mise en place d’une plate-forme de coopération régionale associant les autorités, les universités et les entreprises. Selon lui, un renforcement des liens entre Can Tho, Soc Trang et Hau Giang contribuerait à faire émerger un nouveau pôle de croissance pour le delta du Mékong.

Délégués lors de l'événement. Photo: VNA



Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Khoi, a indiqué qu’à la suite de la réorganisation administrative, Can Tho occupait une position stratégique en matière de transport et de connectivité régionale. Les infrastructures de transport et de logistique continuent de se développer, tandis que le climat des affaires s’améliore progressivement.



La ville développe actuellement un écosystème d’innovation, ainsi que des projets dans les domaines de l’intelligence artificielle, des technologies numériques, des semi-conducteurs, des centres de données et des modèles urbains intelligentes. Autant de secteurs dans lesquels la République de Corée dispose d’une solide expertise, offrant d’importantes perspectives de coopération.



Can Tho souhaite ainsi intensifier sa coopération avec ses partenaires sud-coréens dans plusieurs domaines prioritaires, notamment les infrastructures et la logistique modernes, les industries de haute technologie et les industries de soutien, les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique. La ville entend également développer la coopération dans l’agriculture de haute technologie, l’économie verte, les échanges entre les populations et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.



À ce jour, la République de Corée compte 14 projets d’investissement direct à Can Tho, représentant un capital enregistré d’environ 316 millions de dollars. Parmi les initiatives emblématiques figure l’Incubateur Vietnam-République de Corée des technologies industrielles (KVIP), qui favorise le transfert de technologies, le développement des ressources humaines et la coopération en matière d’innovation entre les deux pays. -VNA