Can Tho : le président de l’Assemblée nationale présente ses vœux du Tet à des familles défavorisées

À l’approche du Tet du Cheval 2026, dans l’après-midi du 13 février, dans la commune de Thanh Xuan, à Can Tho, le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, accompagné d’une délégation de l’organe législatif et des autorités locales, a rendu visite, présenté ses vœux du Nouvel An lunaire et offert des cadeaux à 200 familles bénéficiaires de politiques sociales et ménages défavorisés, chaque présent d’une valeur de deux millions de dongs.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’AN a adressé ses salutations et ses meilleurs vœux de Nouvel An lunaire aux autorités locales ainsi qu’aux familles bénéficiaires de politiques sociales et aux ménages défavorisés de la commune de Thanh Xuan.

Il a apprécié les efforts déployés par la ville de Can Tho, dont la commune de Thanh Xuan, dans la prise en charge du Tet pour les bénéficiaires de politiques sociales, conformément à la Directive n°55 du Secrétariat, ainsi que dans la mise en œuvre des politiques de protection sociale.

À cette occasion, le plus haut législateur a brièvement informé de la situation socio-économique nationale en 2025, soulignant que le pays avait enregistré des résultats positifs malgré de nombreuses difficultés.

Pour l’année 2026, il a appelé les autorités locales à intensifier la communication sur les élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, tout en poursuivant le développement socio-économique local.

Grâce à la mobilisation du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, la société Vietlott a soutenu la commune de Thanh Xuan à hauteur de deux milliards de dongs pour la construction d’une route rurale dans le hameau de Xang Moi A. - VNA/VI