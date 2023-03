Can Tho : la Francophonie en fête dans le delta du Mékong

La 23e édition de la Fête de la

Francophonie

dans le delta du Mékong, en écho à la Journée internationale de la Francophonie (20 mars) et au 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (12 avril 1973) a eu lieu le 11 mars dans la ville de Cân Tho (Sud).

Organisée par l’Union municipale des associations d’amitié, l'Association municipale d'amitié Vietnam-France et l’Université de Cân Tho, cette fête est un programme annuel organisé en alternance dans les provinces du delta du Mékong pour stimuler le développement du mouvement d'enseignement et d'usage de la langue de Molière, promouvoir le partenariat stratégique entre le Vietnam et la France dans tous les domaines.

Cette 23e édition comprenait de nombreuses activités dont des stands aux caractéristiques culturelles des deux pays, un concours artistique pour les étudiants et élèves vietnamiens francophones, un séminaire sur la formation pour améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage du français…

Impressionnée par le fort développement économique ainsi que le mouvement d’apprentissage du français dans le delta du Mékong, Anne Laure Vincent, attachée de la coopération française, chargée des activités de promotion de la Francophonie au Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu’à son poste de travail, elle s'était engagée à promouvoir les échanges et les liens entre les deux pays dans tous les aspects.

De son côté, Nguyen Thuc Hien, vice-président du Comité populaire de Cân Tho, a informé que ces derniers temps, sa localité avait maintenu le programme d'enseignement intensif du français dans les écoles. Les programmes et projets de soutien du gouvernement et des ONG françaises ont eu des effets concrets, contribuant au développement socio-économique de la ville, a-t-il estimé.

Cân Tho souhaite que les organes de représentation diplomatique continuent de jouer le rôle de passerelle pour que plus d'investisseurs français viennent à Can Tho afin d'y sonder les potentiels et les opportunités d'investissement dans des domaines prioritaires de la ville tels que la construction d'infrastructures, le transport, la santé et le tourisme...-VNA/VI