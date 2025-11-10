Can Tho deviendra le centre de l’e-sport asiatique du 19 au 22 novembre

Les Championnats d’e-sport d’Asie 2025 (ECA 2025) se tiendront du 19 au 22 novembre dans la ville de Can Tho (Sud). Cet événement d’envergure continentale marquera une nouvelle étape dans la reconnaissance du Vietnam comme acteur majeur de la scène asiatique des sports électroniques.

Placée sous l’égide de l’Association vietnamienne des sports récréatifs et électroniques (VIRESA), cette compétition amicale internationale réunira près de 100 athlètes venus de sept pays : la Chine, la République de Corée, le Japon, les Philippines, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam.



Trois disciplines seront au programme : League of Legends, CrossFire et la démonstration de danse numérique Stepin. L’équipe vietnamienne comptera seize joueurs répartis dans l’ensemble des catégories.

Au-delà des épreuves sportives, l’ECA 2025 proposera un programme riche en activités : rencontres d’affaires, signatures d’accords de coopération internationale et séminaire sur le développement de l’e-sport en Asie.

En associant sport électronique, culture et tourisme, l’événement contribuera à promouvoir l’image d’un Vietnam dynamique, innovant et tourné vers l’avenir. -VNA/VI