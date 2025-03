Cân Tho : Cérémonie de remise du LabelFrancÉducation à l'école primaire Trân Quôc Toan

Cérémonie de remise du LabelFrancÉducation à l'école primaire Trân Quôc Toan. Photo: VNA

Le 7 mars, l'école primaire Trân Quôc Toan dans la ville de Cân Tho (Sud) a reçu le LabelFrancÉducation du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.

L'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a souligné que ce label récompense les meilleurs établissements bilingues du monde. Actuellement, 600 écoles dans le monde, dont 21 au Vietnam, détiennent ce label.

L'école primaire Trân Quôc Toan, deuxième établissement de Cân Tho à recevoir le LabelFrancÉducation après le lycée d'excellence Ly Tu Trong, a été saluée par les dirigeants de la ville. Ces derniers ont exprimé le souhait de voir l'ambassadeur et les organisations francophones soutenir davantage la ville dans la formation et le développement du français, afin d'offrir aux enseignants et aux étudiants un accès à des programmes éducatifs modernes. Ils ont également souligné l'importance de faciliter l'obtention de ce label pour d'autres établissements.

Le même jour, l'Union des organisations d'amitié de Cân Tho, l'Association d'amitié Vietnam-France, en collaboration avec le Département municipal de l'Éducation et de la Formation, ont organisé un concours d'éloquence en français pour les enseignants locaux, visant à renforcer leurs compétences en communication et en enseignement. -VNA/VI