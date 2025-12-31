Campagne Quang Trung : le PM ordonne un coup d’accélérateur pour le relogement des sinistrés des intempéries

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 30 décembre 2025, la Dépêche officielle n° 246/CD-TTg ordonnant l’accélération de la «campagne Quang Trung», une initiative stratégique visant à reconstruire et réparer en un temps record les habitations des foyers victimes des récentes catastrophes naturelles dans la région Centre.

Cette directive s'adresse particulièrement aux dirigeants des provinces de Quang Tri, Thua Thien-Hue, Da Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Lam Dong, ainsi qu'aux ministres des départements concernés.

La campagne Quang Trung a pour mission de garantir que chaque famille touchée par les inondations et les tempêtes dispose d’un logement stable et d’un lieu de culte pour accueillir le Nouvel An 2026 et le Têt traditionnel de l’Année du Cheval (Binh Ngo).

Après un mois de déploiement intensif, les résultats sont jugés très encourageants grâce à la mobilisation conjointe du système politique, des forces armées, des entreprises et de la solidarité populaire. À ce jour, la réparation de 34 756 maisons a été achevée, atteignant un taux d’exécution de 99,99 %, tandis que 671 habitations ont été intégralement reconstruites sur les 1 597 totalement détruites.

Saluant ces premiers succès, le chef du gouvernement a toutefois appelé les autorités locales à ne pas relâcher leurs efforts et à faire preuve d'un esprit combatif pour achever l'ensemble des chantiers avant le 15 janvier 2026. Cet objectif ambitieux vise à stabiliser la vie sociale avant la tenue du 14e Congrès national du Parti.

Pour ce faire, le Premier ministre exige une mobilisation totale du système politique, notamment des forces de l'armée, de la police, de la jeunesse et de la population, ainsi qu'une coordination fluide entre les communes pour s'entraider selon l'ampleur des dégâts constatés sur chaque territoire.

Des officiers et des soldats du commandement de défense de la zone 1 - Son Tinh, relevant du commandement militaire provincial de Quang Ngai, construisent des maisons pour des familles locales. Photo : VNA

La dépêche insiste également sur la nécessité de contrôler rigoureusement le marché des matériaux de construction afin d’éviter toute spéculation ou hausse injustifiée des prix.

Le Premier ministre a par ailleurs confié des tâches spécifiques aux ministères de la Défense, de la Sécurité publique, de l’Agriculture et du Développement rural, des Ressources naturelles et de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce, et de la Construction.

Les agences de presse sont également sollicitées pour mettre en lumière les initiatives exemplaires et les modèles de solidarité nés de cette campagne, afin d’inspirer un élan national à l’aube de la nouvelle année.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha assurera le suivi direct de l’exécution de ces directives, tandis que le Bureau du gouvernement est chargé de rapporter immédiatement tout obstacle majeur entravant la progression de ce chantier d’envergure nationale. -VNA/VI