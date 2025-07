Camp d’été 2025 : les jeunes de la diaspora honorent les héros de la Patrie

La délégation de jeunes Vietnamiens d’outre-mer devant le monument dédié au Président Hô Chi Minh et aux populations de Quang Binh. Photo: VNA

Dans le cadre du Camp d’été Vietnam 2025, une délégation de jeunes Vietnamiens d’outre-mer a rendu hommage, le 22 juillet, au Président Hô Chi Minh ainsi qu’aux Morts pour la patrie dans la province de Quang Tri (Centre).



Conduite par Ngô Thi Thanh Mai, vice-présidente du Comité d’État pour les Vietnamiens d’outre-mer (State Committee for Overseas Vietnamese - SCOV), la délégation a déposé des gerbes de fleurs au pied du monument dédié au Président Hô Chi Minh et aux populations de Quang Binh.



Elle s’est ensuite rendue au temple commémoratif dédié au Président Hô Chi Minh et aux Morts pour la Patrie, où elle a brûlé des bâtonnets d'encens et observé une minute de silence en leur mémoire.



Le monument et le temple commémoratifs font partie des ouvrages emblématiques de la place Hô Chi Minh, laquelle témoigne de la profonde gratitude du peuple vietnamien envers le grand leader.



Organisé par le Comité d’État pour les Vietnamiens d’outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères, le Camp d’été Vietnam vise à renforcer les liens entre les jeunes de la diaspora et leur terre d’origine.



L’édition 2025 se poursuit jusqu’au 26 juillet, avec des activités organisées dans huit localités à travers le pays. La cérémonie de clôture est prévue le 25 juillet à Hanoï. – VNA/VI