Cadeaux du Têt pour les soldats en mission sur les plates-formes DK1

Deux délégations du Commandement de la deuxième zone de la Marine et des journalistes entament le 26 décembre une visite de deux semaines aux cadres et soldats en poste sur les plates-formes DK1 et les navires en permanence dans le district insulaire de Con Dao pour leur offrir des cadeaux du Têt.

Photo : VNA

Les navires du commandement de la deuxième zone de la Marine transportent à leur bord plus de 500 cadeaux, des vivres, des aliments et des produits du Têt offerts par des localités, des entreprises, des organisations et des individus.

Créée le 5 juillet 1989 sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de Bà Ria-Vung Tàu, le complexe de plates-formes DK1 a deux missions : recherche scientifique et protection de la souveraineté sur la zone maritime du Sud-Est.

Le déploiement de ces plates-formes répond à la volonté du Parti et de l'État de développer une économie maritime et d’affirmer la souveraineté nationale sur le territoire maritime et insulaire.