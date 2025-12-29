Cadeaux du Parti et de l’État pour le XIVe Congrès et le Têt lunaire 2026

Le gouvernement a promulgué la Résolution n° 418/NQ-CP en date du 28 décembre 2025 relative à l’octroi de cadeaux du Parti et de l’État à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti et du Têt lunaire du Cheval 2026, en faveur des personnes ayant rendu des services à la révolution, des bénéficiaires de l’assistance sociale, des retraités sociaux et d’autres groupes vulnérables.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la Décision n° 2814/QD-TTg du 28 décembre 2025 portant allocation ciblée de fonds du budget central de 2025 aux localités afin de mettre en œuvre cette politique.

Concrètement, un montant de 2.513.946 millions de dongs (plus de 2.513 milliards de dongs) est alloué aux collectivités locales à partir de la réserve du budget central de 2025, conformément à la Résolution n° 265/2025/QH15 du 11 décembre 2025 de l’Assemblée nationale, pour l’octroi de cadeaux du Parti et de l’État.

Selon l’article 1 de la Résolution n° 418/NQ-CP, les bénéficiaires comprennent les personnes ayant rendu des services à la révolution, les bénéficiaires de l’assistance sociale et les retraités sociaux, y compris les orphelins sans soutien familial ou vivant dans des orphelinats.

Le montant du cadeau est fixé à 400.000 dongs par personne, versé en espèces ; lorsqu’une personne relève de plusieurs catégories éligibles, elle ne perçoit qu’un seul cadeau.

La distribution des cadeaux doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2025.-VNA/VI