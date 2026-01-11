Ca Mau s'efforce de maîtriser l'érosion côtière et fluviale d'ici 2030

À Ca Mau, une digue maritime protège les forêts côtières, contribuant à la formation de vasières et à la réduction de l'érosion. (Photo : VNA)

La province de Ca Mau, la plus méridionale du Vietnam, met tout en œuvre pour freiner l'érosion de son littoral, de ses berges et de ses zones résidentielles d'ici 2030, grâce à diverses solutions, face à l'aggravation des effets du changement climatique.



D'ici 2030, elle prévoit également de finaliser la lutte contre l'érosion le long de la côte ouest, dans des zones clés de la côte est et le long des principaux cours d'eau. La province s'efforce de maîtriser l'érosion le long de la côte est et des principaux cours d'eau, ainsi que dans les zones résidentielles les plus exposées, d'ici 2035.



Conformément au plan de prévention et de lutte contre l'érosion côtière et fluviale à l'horizon 2030, avec une perspective à l'horizon 2050, récemment approuvé par le Comité populaire provincial, Ca Mau priorisera les zones classées comme zones critiques d'érosion, où les glissements de terrain menacent directement les habitations et les infrastructures essentielles le long des cours d'eau et du littoral.



Des solutions adaptées aux conditions géologiques et hydrologiques locales ont été conçues, combinant des ouvrages de génie civil traditionnels, tels que les digues et les enrochements, avec des solutions douces, naturelles et écologiques, notamment la restauration des mangroves.



Ces solutions nécessiteront un investissement de plus de 26 800 milliards de VND (plus d'un milliard de dollars américains) pour protéger environ 301 km de digues et de remblais. Elles sont regroupées en trois grandes catégories : la restauration des littoraux érodés, la protection des zones côtières et le renforcement des berges.



Outre les travaux de construction, la province intensifie également ses mesures non structurelles, notamment des campagnes de sensibilisation du public, des exercices de simulation de catastrophes et un renforcement des inspections et de la répression des activités de construction et de production illégales qui accroissent les risques d'érosion.



Située à l'extrême sud du Vietnam, Ca Mau est bordée par la mer sur trois côtés et possède un littoral d'environ 310 km, dont plus de 200 km sont actuellement touchés par l'érosion. Son relief bas, son exposition à deux régimes de marées, la fragilité de ses fondations géologiques et son dense réseau de rivières et de canaux rendent la province particulièrement vulnérable aux inondations et aux glissements de terrain.



Entre 2011 et 2025, l'érosion côtière a englouti environ 6 250 hectares de terres et de forêts de protection, causant d'importants dégâts aux digues, aux écluses, aux routes et aux remblais, et affectant directement les moyens de subsistance des populations côtières.



Les autorités locales affirment que ce nouveau programme d'investissement est essentiel pour renforcer la résilience climatique dans l'une des provinces les plus exposées du Vietnam, alors que les phénomènes météorologiques extrêmes et la montée du niveau de la mer continuent de s’intensifier. - VNA/VI