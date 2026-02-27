Ca Mau mobilise l’ensemble du système politique pour lever le « carton jaune » de la CE. Photo: VNA

Dotée d’une importante flotte de pêche et de vastes zones de pêche, la province de Ca Mau considère la pêche comme un secteur économique de pointe, étroitement lié aux moyens de subsistance des pêcheurs et à la protection de la souveraineté maritime. Elle s’emploie activement à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en mobilisant l’ensemble du système politique local afin de contribuer aux efforts nationaux de lever le « carton jaune » imposé par la Commission européenne (CE) et de développer une pêche sûre, efficace, transparente, responsable et durable.



Au port de pêche de Ganh Hao, l’un des plus importants de la province, les gardes-frontières, en coordination avec les autorités locales, ont intensifié les actions de sensibilisation directe à destination des pêcheurs, en se rendant sur chaque navire pour diffuser des documents et rappeler les réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN.



Parallèlement, les forces compétentes renforcent les contrôles avant chaque départ en mer, en exigeant le respect strict des procédures administratives et le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance par satellite (VMS). Tout navire dont l’équipement de suivi n’est pas opérationnel se voit refuser l’autorisation de quitter le port.



Selon Phan Minh Vuong, chef du poste de contrôle des gardes-frontières de Ganh Hao, grâce à une coordination étroite entre les forces de garde-frontières, les autorités locales et les organisations professionnelles de pêche, la situation des navires perdant le signal VMS ou dépassant les limites maritimes a nettement reculé depuis le début de l’année, tandis que la conscience du respect de la loi chez les pêcheurs s’est sensiblement améliorée.



Plusieurs pêcheurs locaux soulignent que le respect strict des règles de pêche, des procédures d’entrée et de sortie des ports ainsi que des obligations de déclaration de l’origine des produits facilitera la commercialisation des captures et permettra d’obtenir de meilleurs prix à l’exportation, contribuant ainsi à une activité plus durable.



Sur le plan de gestion, Ca Mau est une province pionnière dans la mise en place de mécanismes de suivi et de contrôle des navires de pêche. Elle est également la première province du pays à avoir créé un bureau spécialisé chargé de la lutte contre la pêche INN, et à organiser le contrôle de l’ensemble des navires de pêche de 15 mètres et plus dans les ports désignés.



Selon To Hoai Phuong, directeur du Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement, la lutte contre la pêche INN constitue une mission importante visant à la fois à préserver les ressources halieutiques et à maintenir la crédibilité des produits de la mer vietnamiens sur les marchés d’exportation.



Pour la période 2026-2030, Ca Mau entend faire de l’économie maritime et côtière l’un des piliers de sa croissance, en valorisant ses atouts naturels et sa position géographique, tout en orientant son modèle de développement vers une trajectoire verte, circulaire, intégrée et ouverte à l’international. Actuellement, la province de Ca Mau compte plus de 5.200 navires de pêche, dont près de 1.900 mesurent plus de 15 mètres. Tous les navires sont désormais équipés d’un système de suivi. -VNA/VI