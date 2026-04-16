Cà Mau accélère la transformation numérique pour une croissance durable

Considérant la Résolution 57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique comme un levier clé de développement, la province de Cà Mau a rapidement décliné ses orientations en programmes et plans d’action adaptés aux réalités locales, en mettant l’accent sur les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique.

Les forces des gardes forestiers et de protection des forêts assurent la surveillance via un système de caméras au centre de commandement du parc national d’U Minh Hạ, dans la province de Cà Mau. Photo : VNA



Les autorités provinciales ont ainsi élaboré leur programme de travail et leur plan d’action pour 2026, avec une répartition claire des responsabilités, des tâches, des résultats attendus et des échéances. Les dirigeants locaux insistent sur la nécessité d’accélérer l’application des technologies, la transformation numérique et la transition verte, tout en assurant le développement harmonieux entre économie et société.



Parallèlement, la province accorde une attention particulière à l’éducation, à la formation et au renforcement du système de santé de base, dans l’objectif d’atteindre une croissance économique à deux chiffres, durable et inclusive. Elle encourage également la coopération avec les entreprises technologiques afin de favoriser le transfert de savoir-faire et la formation de ressources humaines numériques.



Selon le rapport du Comité populaire provincial, à la fin du premier trimestre 2026, Cà Mau s’est vu confier 243 missions liées à la mise en œuvre de la Résolution 57, dont 133 déjà achevées, soit près de 55 %. Trente autres missions sont en cours dans les délais, tandis que 80 relèvent d’activités régulières. Les dépenses consacrées aux sciences, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique représentent 3,2 % du budget local, dépassant les objectifs fixés.



Toutefois, certaines difficultés persistent, notamment en matière d’infrastructures techniques et d’équipements, en particulier au niveau communal. La province manque également de mécanismes spécifiques pour attirer et retenir des ressources humaines hautement qualifiées et des scientifiques, ainsi que pour soutenir les activités de start-up et d’innovation. En outre, le développement des bases de données dépend encore des orientations et du calendrier des ministères centraux, limitant l’autonomie locale.



Face à ces défis, Cà Mau prévoit de renforcer son cadre politique et institutionnel. La province envisage d’adopter un plan de développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique pour la période 2026–2030, ainsi qu’un programme d’application des hautes technologies dans plusieurs secteurs clés. L’accent sera mis sur l’attraction de talents et le soutien à l’entrepreneuriat innovant.



Par ailleurs, la province poursuivra le développement synchronisé des infrastructures, notamment numériques, de transport et énergétiques, afin de répondre aux exigences de l’économie numérique, de la société numérique et de l’administration numérique, tout en garantissant la défense et la sécurité.



Cà Mau s’attache également à bâtir un écosystème d’innovation fondé sur la coopération entre l’État, les établissements de formation et les entreprises. Le développement d’un système de données complet, cohérent et partagé constitue une priorité, permettant une gouvernance fondée sur les données en temps réel.



La transformation numérique est étroitement liée à la réforme administrative, avec la simplification des procédures et le développement des services publics en ligne. La province accorde aussi une grande importance à la formation des ressources humaines et à la diffusion des compétences numériques auprès de la population.



Grâce à ces efforts coordonnés, Cà Mau entend poser des bases solides pour une croissance rapide et durable dans les années à venir. - VNA/VI