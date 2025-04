Bu Dang, 50 ans après la libération : une transformation exemplaire

Cinquante ans, ce n’est peut-être pas une période très longue dans l’histoire, mais c’est une étape marquante qui confirme la direction juste suivie par le Comité du Parti, les autorités, l’armée et le peuple du district de Bu Dang, province de Binh Phuoc au Sud, dans leur œuvre de reconstruction et d’édification locale.

Ancien champ de bataille, Bu Dang se transforme jour après jour : les collines se parent de vert, l’électricité, les routes et les écoles relient les villages et les ruelles. La vie des habitants s’améliore constamment.

Pendant la guerre de résistance contre l’armée américaine, Bu Dang occupait une position stratégique, située à la frontière entre les Hauts Plateaux du Centre et le Sud-Est. L’ennemi y avait établi des bases et mené des actions de sabotage contre la révolution.

Après la signature des Accords de Paris en 1973, dans un contexte favorable au mouvement révolutionnaire dans le Sud, le Bureau politique a donné son feu vert pour lancer la campagne Route 14 - Phuoc Long. À 10h30, le 14 décembre 1974, les forces armées vietnamiennes ont pris le contrôle du centre administratif de Duc Phong, libérant complètement le district de Bu Dang.

Reconstruction et renouveau

Après la libération, le Comité du Parti, les autorités et le peuple de Bu Dang ont œuvré à surmonter les séquelles de la guerre, à réformer et à bâtir une vie nouvelle, tout en luttant contre le mouvement Fulro et les vestiges de l’armée et du régime fantoche.

En novembre 1976, Bu Dang a été fusionné avec le district de Phuoc Long. Puis, le 4 juillet 1988, le district a été rétabli par décision du Conseil des ministres (aujourd’hui le gouvernement). Depuis, il s’engage pleinement dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Le district de Bu Dang se concentre sur la préservation et la promotion des belles valeurs traditionnelles des minorités ethniques. Photo : VNA

Selon Nguyen Van Luu, vice-président du Comité populaire du district, en 50 ans, Bu Dang est passé d’un district montagneux à faible densité de population, avec une forte proportion de ménages pauvres et des infrastructures socio-économiques rudimentaires, à une localité dynamique, comprenant 16 communes et chefs-lieux, et environ 150 000 habitants.

L’agriculture, qui représentait 90 % de l’économie au moment du rétablissement du district, ne constitue plus que 40 % aujourd’hui. L’industrie représente désormais 26 % et le commerce et les services 34 %. L’économie locale progresse fortement et le taux de pauvreté est tombé à seulement 0,31 %. Les infrastructures socio-économiques ont reçu d’importants investissements.

Des objectifs ambitieux

Toujours selon Nguyen Van Luu, Bu Dang continuera à miser sur le développement agricole, en mettant en place des zones de production concentrées à grande échelle, en promouvant l’agriculture propre, de haute technologie, et basée sur des chaînes de valeur. L’industrie de transformation agricole et forestière sera développée en lien avec les zones de production de matières premières. La localité compte aussi investir massivement dans les infrastructures, en définissant des orientations stratégiques claires, notamment en prévision du passage de l’autoroute Gia Nghia – Chon Thanh sur son territoire.

Préserver l'identité culturelle et développer le tourisme

Bu Dang accorde une grande importance à la préservation et la valorisation des traditions culturelles des groupes ethniques locaux. Il s’attache à restaurer et maintenir des festivals traditionnels emblématiques, tels que le festival du pilon de Soc Bom Bo, et d'autres fêtes culturelles typiques des minorités ethniques de la région.

Le district souhaite également exploiter le potentiel touristique de ses sites historiques et paysages naturels exceptionnels, comme les cascades de Dung, Voi, Pan Toong ou encore Soc Bom Bo... -VNA/VI