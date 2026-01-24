Brève biographie du secrétaire général du 14e Comité central du Parti Tô Lâm

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat, Tô Lâm. Photo : VNA



Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 14e mandat a élu à l’unanimité lors de son premier Plénum le camarade Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du PCV du 13e mandat, pour continuer à occuper le poste de secrétaire général du Comité central du PCV du 14e mandat, a rapporté vendredi après-midi 23 janvier à Hanoi le présidium du 14e Congrès national du PCV.

L’Agence vietnamienne d’information (VNA) présente la brève biographie du camarade Tô Lâm, secrétaire général du Comité central PCV du 14e mandat.

Nom et prénom : Tô Lâm

Date de naissance : 10 juillet 1957

Date d’adhésion au PCV : 22 août 1981

Lieu d’origine : province de Hung Yên

Poste :

- Secrétaire général du Comité central du PCV : 13e, 14e mandats

- Membre du Politburo : 12e, 13e, 14e mandats

- Membre du Comité central du PCV : 11e, 12e, 13e, 14e mandats

- Président de la République socialiste du Vietnam, président du Conseil de la défense et de la sécurité (2024)

- Secrétaire de la Commission militaire centrale (depuis août 2024)

- Chef du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité

- Député de l’Assemblée nationale : 14e, 15e législatures

- Niveau de théorie politique : Supérieur

- Qualifications professionnelles : Droit – Sécurité

- Titres et grades universitaires : Professeur en science de la sécurité, Docteur en droit

Parcours professionnel en résumé :

- De 1974 à 1979 : Étudiant à l’Université de la sécurité populaire (Académie de la sécurité populaire d’aujourd’hui)

- De 1979 à 2010: Fonctionnaire du ministère de la Sécurité publique

- De 2010 à 2016: Vice-ministre de la Sécurité publique

- De 2016 à 2024: Secrétaire du Comité central du Parti pour la Sécurité publique, ministre de la Sécurité publique

- Janvier 2019: Promu au grade de général de la Sécurité publique

- 2014: Président de la République socialiste du Vietnam

- 3 août 2024: Élu par le Comité central du PCV au poste de secrétaire général du Comité central du PCV du 13e mandat

- 22 janvier 2026: Élu lors du 14e Congrès national du PCV au poste de membre du Comité central du Parti pour le mandat 2026-2031.

- 23 janvier 2026: Lors de son premier Plénum, le Comité central du PCV du 14e mandat a élu à l’unanimité le camarade Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du PCV du 13e mandat pour continuer à occuper le poste de secrétaire général du Comité central du Parti du 14e mandat. – VNA/VI