Brésil : Échanges fructueux entre l'ambassadeur du Vietnam et des jeunes locaux

L'ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bui Van Nghi, a rencontré jeudi 12 décembre des étudiants en relations internationales, participant au « Projet intégré » enseigné par le professeur Marco Antonio Meneses Silva.

Les échanges ont porté sur une large gamme de sujets, allant de l'environnement et de la culture à la politique, l'économie, le tourisme, la reconstruction post-conflit, l'éducation, le développement du Vietnam et les relations bilatérales entre le Brésil et le Vietnam

Dans son discours, l'ambassadeur Bui Van Nghi a apprécié les efforts et la pensée créative des étudiants dans la recherche et la présentation de sujets liés au Vietnam et aux relations bilatérales.

Il a mis en avant le fait que les thématiques de recherche choisies par les étudiants représentaient des axes de coopération prometteurs pour l'avenir.

Il a souligné que la culture, l'éducation, le sport, le tourisme et les échanges interpersonnels, ainsi que la communication, étaient des piliers essentiels pour renforcer les liens entre les peuples. -VNA/VI