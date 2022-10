Bousculade d'Halloween à Séoul: identifier un citoyen vietnamien décédé

Selon l'ambassade du Vietnam en République de Corée, la Police nationale sud-coréenne a annoncé avoir identifié un citoyen vietnamien (né en 2001) décédé dans la bousculade d'Halloween à Itaewon, à Séoul.

Photo: VNA



Dans l'après-midi du 30 octobre, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, a envoyé une lettre à l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyen Vu Tung, exprimant ses condoléances pour cet incident et affirmant qu'il fera de son mieux, travaillera en étroite collaboration avec l'ambassade pour soutenir les victimes de l'incident.

Après avoir reçu des informations, le ministre conseiller de l’ambassade du Vietnam en République de Corée Nguyen Viet Anh a directement travaillé avec les organes compétents sud-coréens pour vérifier les information et l'identité du citoyen décédé.

Il a demandé à la partie sud-coréenne d'enquêter d'urgence sur la cause de l'incident et de protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens. L'ambassade du Vietnam a également contacté la famille de la victime, envoyé les condoléances et guidé les procédures nécessaires. Elle a également vérifié d'urgence les informations et rendu visite à un autre citoyen blessé lors de l'incident.

Suivant la direction du ministère des Affaires étrangères, l'ambassade du Vietnam en République de Corée et le Département consulaire continueront de suivre de près l'affaire et de se coordonner avec les autorités vietnamiennes et sud-coréennes pour être prêts à prendre des mesures de protection de citoyens vietnamiens.

En cas de besoin, des citoyens peuvent contacter la ligne téléphonique de protection du ministère des Affaires étrangères au numéro: (+84) 981.84.84.84 ou via la hotline de l’ambassade du Vietnam en République de Corée au numéro: (+82) 10.6315.6618.