Booster la coopération Vietnam-UE à un nouveau sommet

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique chargé du Grand-Duché de Luxembourg, également chef de la Mission du Vietnam auprès de l'UE, Nguyên Van Thao, et la présidente de la CE, Ursula von der Leyen. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assistera le 14 décembre prochain au Sommet célébrant les 45 ans des relations ASEAN-UE à Bruxelles, en Belgique, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le chef du gouvernement effectuera également des visites officielles au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique du 9 au 15 décembre.

Sa tournée sera effectuée à l’invitation du président du Conseil européen (CE), Charles Michel, des Premiers ministres luxembourgeois, néerlandais et belge, Xavier Bettel, Mark Rutte et Alexander De Croo.

Elle affirme que le Vietnam est un membre responsable et est disposé à prendre des initiatives et des solutions pour contribuer concrètement et efficacement au processus de stabilité et de développement du monde ainsi que de la région, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Belgique chargé du Grand-Duché de Luxembourg, également chef de la Mission du Vietnam auprès de l'UE, Nguyên Van Thao, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

La tournée réaffirme également le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale. Les dirigeants de l'UE ainsi que ceux de certains pays membres attendent avec impatience de rencontrer le Premier ministre Pham Minh Chinh pour discuter des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Certains dirigeants ont exprimé leur désir de rencontrer et d'écouter le partage du Premier ministre Pham Minh Chinh sur les visions, les stratégies, les initiatives et les leçons du Vietnam ces dernières années, le maintien d'un environnement pacifique et la stabilité politique stable, ainsi que la lutte contre les maladies et le développement économique. Ces choses montrent que l'UE apprécie vraiment le Vietnam en tant que partenaire important dans la région.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants de l'UE discuteront des questions liées à la sécurité alimentaire, à la sécurité énergétique, à l'économie marine et à l'économie circulaire, qui intéressent beaucoup le Vietnam, alors que l'UE a de l'expérience et des atouts.

Pour le Luxembourg, le Vietnam souhaite promouvoir la coopération dans le développement des marchés financiers car le pays possède une vaste expérience dans le secteur financier, a déclaré le diplomate vietnamien.



Le Vietnam se concentrera sur la promotion de la coopération dans le domaine de l'agriculture et du développement de la haute technologie avec la Belgique, car il possède des avantages dans l'exportation de produits agricoles et est également un centre de haute technologie de premier plan en Europe.



La Belgique possède également des atouts dans les domaines de la logistique, des ports maritimes et des énergies renouvelables. Le pays est donc très désireux de coopérer avec le Vietnam dans ces secteurs, a-t-il déclaré.

Le voyage prochain en Europe du Premier ministre Pham Minh Chinh contribuera à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, a conclu l’ambassadeur Nguyên Van Thao.