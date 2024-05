Boom d’arrivées touristiques internationales au début de l'année

L'année a débuté avec un bon nombre de visiteurs étrangers, avec une croissance explosive chaque mois. Fin avril, le nombre d’arrivées touristiques internationales au Vietnam a dépassé son apogée, laissant présager une saison touristique très prometteuse.

Ho Guom (lac de l'Epée restituée) est une destination attrayante pour les touristes une fois arrivée à Hanoï. Photo: VNA

Selon l'Autorité nationale du tourisme, en avril, le Vietnam a accueilli près de 1,6 million d’arrivées internationales, soit une augmentation de 58,2% par rapport à la même période de l'année dernière.

Au cours des quatre premiers mois de l'année, le Vietnam a reçu 6,2 millions de visiteurs étrangers, en hausse de 68,3% sur un an et de 3,9% par rapport à la période pré-Covid-19. Les recettes des services d'hébergement et de restauration sur cette période sont estimées à 237.300 milliards de dôngs (9,3 milliards de dollars), soit une augmentation de 15,3%, celles des services de voyage à 19.400 milliards de dôngs (+49,3%).

L'Autorité nationale du tourisme a identifié l'Asie et l'Europe comme les principaux moteurs de la croissance du nombre de visiteurs étrangers au cours des quatre premiers mois de l'année. En effet, le nombre de visiteurs en provenance d'Asie ont augmenté de 77,2% et ceux d'Europe de 63,8%. La République de Corée est restée le plus grand marché pourvoyeur de touristes au Vietnam avec 1,6 million, représentant 25,8% du total, devant la Chine, Taïwan (Chine), les États-Unis et le Japon.

Au premier trimestre, la plupart des régions du pays ont enregistré une forte croissance des flux touristiques internationaux. Phu Quoc, dans la province méridionale de Kien Giang, a connu le résultat le plus impressionnant avec une hausse de plus de 200% par rapport à la même période de 2023.

Si l’île de Phu Quoc est arrivée en tête en termes de taux de croissance, Hanoï a occupé la première place en termes de nombre. Parmi les plus de 6 millions de visiteurs étrangers au Vietnam en quatre mois, près de 30% ont visité la capitale. Les arrivées internationales à Hanoï devraient atteindre 1,4 million en trois mois, soit une augmentation de 40% en rythme annuel. Hô Chi Minh-Ville est venue ensuite, avec près de 1,4 million, soit une augmentation de 32,4%.

Le Directeur de l'Autorité nationale du tourisme, Nguyen Trung Khanh, a déclaré que la nouvelle politique des visas appliquée depuis le 15 août 2023 était devenue un moteur important dans la promotion de la croissance des arrivées internationales.

Cette tendance positive depuis le début de l'année donne un élan solide à l'industrie du tourisme pour atteindre l'objectif de 17 à 18 millions d'étrangers en 2024. Elle sert également de "bouée de sauvetage" pour l'industrie aéronautique dans le contexte où le marché intérieur continue de diminuer.

Selon la compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam - ACV), le nombre d’arrivées internationales au Vietnam par la voie aérienne depuis le début de l'année a augmenté continuellement, en particulier pendant les vacances du 30 avril au 1er mai. Au cours des quatre premiers mois de cette année, les aéroports placés sous la gestion de l’ACV ont accueilli près de 14 millions de passagers internationaux, soit une augmentation de plus de 45%. De plus, le volume de fret international s’est élevé à près de 14.000 tonnes (+7,6%).

Dang Minh Truong, président du conseil d'administration de Sun Group, a déclaré que le marché du tourisme international montrait en 2024 des signes beaucoup plus optimistes qu'en 2023. Pour réaliser une percée l'année prochaine, il a suggéré que le Vietnam continue d'assouplir sa politique des visas pour créer un avantage compétitif comparable à celui d’autres pays de la région. -VNA/VI