Booking.com: Les six meilleurs endroits où savourer le banh mi

Hanoï, Dà Nang, Huê, Hôi An (province de Quang Nam), Nha Trang (province de Khanh Hoà) et Hô Chi Minh-Ville ont été sélectionnées par des touristes étrangers comme les villes incontournables à y déguster le banh mi (sandwich vietnamien) lors de votre visite, selon une récente enquête menée par le site de réservation Booking.com, auprès de ses clients à travers le monde.

Hanoï, Dà Nang, Huê, Hôi An, Nha Trang et Hô Chi Minh-Ville ont été sélectionnées par des touristes étrangers comme les villes incontournables à y déguster le banh mi. Photo : VOV

A Hanoï, outre le sandwich traditionnel, le bánh mì comprend de nombreuses autres versions dont celle à la viande poêlée, la préférée des touristes étrangers. Le pain croustillant et parfumé est servi avec une omelette, du pâté, des saucisses, du bœuf, du jambon et une sauce, le tout dans une poêle.

À Huê, le banh mi et le banh bôt loc, deux spécialités culinaires de l’ancienne cité impériale, sont ici combinés dans le banh mi bôt loc. Ce plat se mange souvent accompagné d’herbes, de piment haché et de sauce.



Une fois à Hôi An, les visiteurs peuvent goûter le banh mi dans de nombreux restaurants très connus tels que banh mi Phuong, Madame Khanh ou encore Mme Lành.

La ville de Nha Trang propose quant à elle aux touristes une version du banh mi au poisson.

Hô Chi Minh-ville est aussi très réputée pour ses différentes versions du banh mi, en particulier le banh mi xiu mai trung muoi (banh mi aux boulettes de porc et aux œufs salés).