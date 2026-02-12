Bois : le Vietnam s’adapte aux exigences de l’EUDR européen

D’ici le 31 décembre 2026, les localités devront achever l’élaboration et la publication des bases de données et des cartes des limites forestières au niveau provincial, arrêtées à la date du 31 décembre 2020, ainsi que l’identification et l’annonce des zones de production de café, de caoutchouc et de matières premières bois présentant des risques de déforestation et de dégradation des forêts.

Il s’agit de l’un des objectifs fixés dans le Plan d’action pour l’adaptation au Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (EUDR) dans le secteur forestier, récemment publié par le Département de la foresterie et de la protection forestière (VNFOREST), relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Le plan vise également à évaluer les impacts et les niveaux de risque, ainsi qu’à proposer des solutions d’adaptation à l’EUDR pour la filière bois et les produits dérivés du bois; à actualiser et promulguer le Guide officiel de conformité à l’EUDR destiné à la filière bois et aux produits du bois, afin de maintenir la dynamique de croissance des exportations de meubles et de produits en bois vers le marché européen.

En même temps, le plan vise à construire et parfaire le cadre institutionnel et les politiques afin de s’adapter à l’EUDR, contribuant ainsi à promouvoir le développement de la production et du commerce de produits agricoles et forestiers durables ne provoquant ni déforestation ni dégradation des forêts, ainsi que la traçabilité des produits agroforestiers; à orienter le développement économique vers de faibles émissions, l’économie circulaire et l’économie verte, contribuant à l’adaptation au changement climatique.

Parallèlement aux actions d’information, de communication et de sensibilisation à l’EUDR, VNFOREST poursuivra le perfectionnement du système des textes juridiques réglementaires.

Le Vietnam renforcera également la coopération régionale et internationale à travers des échanges réguliers avec l’Union européenne et ses États membres sur l’évaluation des risques, les procédures et les indicateurs de suivi, l’établissement d’un dialogue avec le Centre commun de recherche (JRC) de l’UE afin d’harmoniser les données cartographiques forestières. -VNA/VI