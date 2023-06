BM : la tendance de l'inflation de l'IPC au Vietnam en baisse pour le 4e mois

Photo d'illustration: Internet

L'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a poursuivi sa tendance à la baisse pour le 4e mois consécutif, passant de 2,8% en avril à 2,4% en mai, selon le rapport sur la situation macroéconomique du Vietnam publié le 19 juin par la Banque mondiale (BM).

L'inflation sous-jacente est restée élevée, à 4,5% en mai, contre 4,6% en avril. Selon le rapport, les ventes au détail en mai ont augmenté de 11,5% en glissement annuel.

Les exportations de biens étaient inférieures de 6% à celles de l’an dernier en raison de la faiblesse de la demande extérieure. Les importations ont chuté de 18,4 % en mai, reflétant le ralentissement continu de la demande d'intrants étrangers par les investissements directs étrangers (IDE) et les entreprises nationales. Cette situation montre que les activités de production et d'exportation continueraient de progresser lentement au cours des prochains mois.

Les décaissements d'IDE ont enregistré 1,8 milliard de dollars en mai, une légère amélioration par rapport à avril. Pour soutenir l'économie, la Banque d'État du Vietnam (BEV) a abaissé ses taux directeurs pour la troisième fois depuis mars. Le taux d'intérêt de refinancement a été ramené de 5,5% à 5% et le taux de prêt au jour le jour de 6% à 5,5%. La croissance du crédit a continué de décélérer, revenant de 9,2% en avril à 9% en mai, reflétant l'atonie de la demande de crédit.

Le solde budgétaire mensuel a enregistré un déficit d'environ 2 milliards de dollars le mois dernier. Le recouvrement des recettes continue de baisser de 35,8%, reflétant des effets de base dus à des revenus élevés provenant des ventes de terrains et d'immeubles. Parallèlement, les dépenses publiques en mai ont également augmenté de 27,8 % en glissement annuel.

La BM a déclaré que la faiblesse persistante de la demande extérieure et les incertitudes affectaient négativement l'économie, se traduisant par une contraction des exportations et des importations et un ralentissement de la production industrielle. Alors que les décaissements d'investissement (représentés par les ventes au détail) restent robustes et comparables aux niveaux d'avant la pandémie, la croissance du crédit continue de ralentir, reflétant la faiblesse de la demande de crédit. Si les conditions financières mondiales se resserrent davantage, la demande extérieure pourrait encore s'affaiblir. Le Nord du Vietnam a commencé à connaître des baisses de tension fin mai, qui, si elles ne sont pas traitées rapidement, pourraient avoir un impact sur l'économie.

Alors que l'inflation semble diminuer, la BEV a assoupli ses politiques monétaires pour soutenir l'économie. Cependant, les autorités de politique monétaire devraient surveiller de près la divergence d'orientation de la politique monétaire entre le Vietnam et d'autres pays, car elle crée des pressions sur les flux de capitaux et le taux de change. L'accélération du décaissement des investissements publics (y compris pour les programmes cibles nationaux) soutiendrait la demande globale et la croissance économique à court terme. Dans le même temps, donner la priorité aux investissements dans les technologies numériques et vertes, les infrastructures et le capital humain contribuera à promouvoir un développement durable à long terme.



Étant donné que les exportations manufacturières ont ralenti et que l'emploi dans le secteur manufacturier a été affecté, il serait important d'identifier et de soutenir rapidement les travailleurs et les familles touchés. Selon la BM, la rationalisation des procédures administratives et la suppression des obstacles réglementaires contribueraient à promouvoir les activités commerciales et les investissements nécessaires à la croissance économique.