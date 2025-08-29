Biotechnologie : l’amitié Vietnam–Cuba se concrétise par un nouveau réseau

L’Institut d’économie verte, en coopération avec le Comité intergouvernemental Vietnam – Cuba, a officiellement inauguré le 28 août à Hanoï le Réseau de biotechnologie Vietnam – Cuba, marquant une nouvelle étape significative dans la collaboration bilatérale.

Lors de la cérémonie de lancement, Duong Thi Bich Diep, directrice de l’Institut d’économie verte, a rappelé la consolidation et le développement constant de l’amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba, devenue un exemple dans les relations internationales.

Elle a précisé que ce nouveau réseau vise à mettre en relation instituts de recherche, universités, hôpitaux et entreprises des deux pays. Ses activités porteront sur la recherche, la formation de spécialistes, le transfert de technologies, ainsi que la production et la commercialisation de produits biologiques.

Duong Thi Bich Diep a également souligné que ce projet s’inscrit dans les orientations stratégiques du Parti communiste du Vietnam, notamment la Résolution 57-NQ/TW sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

De son côté, Déborah Rivas Saavedra, vice-ministre cubaine du Commerce extérieur et de l’Investissement étranger et cheffe de la délégation cubaine du Comité intergouvernemental, a salué la création de ce réseau comme une avancée majeure. Elle a estimé qu’il ouvre de nouvelles opportunités de coopération pour les différentes entités des deux pays, afin d’intensifier les échanges et de concrétiser des projets conjoints. Cette initiative contribuera à exploiter plus efficacement le potentiel de la biotechnologie dans les secteurs de l’agriculture, de la médecine et de la santé publique, tout en renforçant la coopération Vietnam–Cuba pour les années à venir.

Auparavant, lors de la Conférence sur la coopération biomédicale Vietnam–Cuba tenue le 28 juin dans la province de Lâm Dông, l’Institut d’économie verte avait déjà signé un accord-cadre de coopération avec le groupe cubain LabioFAM et le Centre de génie génétique et de biotechnologie (CIGB). Cet accord a jeté les bases d’une collaboration étroite en matière de recherche, de développement et de production de produits biologiques destinés à l’agriculture et à la médecine naturelle, consolidant ainsi la coopération stratégique et durable entre les deux nations dans le domaine vital de la biotechnologie. – VNA/VI