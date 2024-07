Binh Thuan multiplie ses efforts pour faire retirer le "carton jaune" contre la pêche INN

La province de Binh Thuan (Centre) poursuivra des efforts et est déterminée à se joindre à l'ensemble du pays pour faire retirer le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) sur les produits halieutiques vietnamiens. Photo: VNA

La province de Binh Thuan (Centre) poursuivra des efforts et est déterminée à se joindre à l'ensemble du pays pour faire retirer le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) sur les produits halieutiques vietnamiens, notamment pendant la période précédent la 5e inspection de la CE sur la lutte du Vietnam contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) au Vietnam.

Ces derniers temps, Binh Thuan a mobilisé la participation de l'ensemble du système politique pour organiser et appliquer strictement les instructions du niveau central au niveau local sur la lutte contre la pêche INN, régler les recommandations de la CE pour faire retirer le "carton jaune", avec notamment la mise en œuvre de solutions urgentes pour lutter contre l'exploitation illégale des produits aquatiques selon la direction du Premier ministre.



Selon le Département provincial de l'agriculture et du développement rural, hormis un cas début 2023, Binh Thuan n'a enregistré plus de bateaux de pêche violant les eaux étrangères. Binh Thuan ne cesse d'innover et de promouvoir l'efficacité de la propagande et la sensibilisation juridique sur la lutte contre la pêche INN.

Afin de faire face aux limitations et aux lacunes dans la gestion de la flotte ainsi que dans la surveillance, l'inspection et le contrôle des activités des bateaux de pêche en mer, le Comité populaire de Binh Thuan a élaboré sept groupes de solutions. -VNA