Binh Duong et Yamaguchi (Japon) célèbrent le 10e anniversaire de leur partenariat

La province méridionale de Binh Duong et la préfecture japonaise d’Yamaguchi ont signé le 18 décembre de nombreux protocoles d’accord de coopération lors d’une cérémonie marquant le 10e anniversaire de l’établissement de leurs relations d’amitié et de coopération.

Le partenariat entre Binh Duong et Yamaguchi a été officiellement établie le 25 décembre 2014 par le biais d'un accord de coopération et d’amitié. Au cours des dix dernières années, la coopération bilatérale a obtenu des résultats remarquables dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de la culture et des échanges entre les peuples.

Sur le plan économique, le Japon est actuellement le deuxième investisseur à Binh Duong, avec 357 projets cumulant près de 6 milliards de dollars. De grandes entreprises japonaises telles que Tokyu, Panasonic, Toshiba et Aeon Mall ont contribué de manière significative au développement de l'industrie, de la haute technologie et des services locaux. En outre, les deux localités organisent régulièrement des activités de promotion du commerce, créant ainsi des opportunités de coopération pour leurs entreprises.

En ce qui concerne l'éducation et la recherche, l'Eastern International University (EIU) de Binh Duong a établi un partenariat avec l'Université de Yamaguchi, favorisant les échanges universitaires et la recherche scientifique. De nombreux programmes visant à envoyer des stagiaires techniques de Binh Duong à Yamaguchi ont été mis en œuvre, contribuant ainsi au développement de jeunes ressources humaines de haute qualité.

S'exprimant lors de la cérémonie, le gouverneur d’Yamaguchi, Muraoka Tsugumasa a déclaré que la coopération entre Yamaguchi et Binh Duong apportait non seulement des avantages économiques mais renforçait également la solidarité entre les deux peuples.

Le président du Comité populaire de Binh Duong, Vo Van Minh, a indiqué Binh Duong appréciait toujours la coopération avec Yamaguchi avant d’exprimer sa volonté d’élargir davantage les domaines de coopération.

Se classant au 2e rang national en termes d’attraction d’investissement direct étranger (IDE), Binh Duong compte actuellement plus de 4 400 projets provenant de 65 pays et territoires, cumulant plus de 42,4 milliards de dollars. De grandes entreprises telles que Lego, Pandora, Procter & Gamble et Kumho ont choisi Binh Duong comme destination stratégique.

En 2024, malgré la récession économique mondiale, les exportations provinciales sont estimées à 34,5 milliards de dollars, son excédence commerciale, à 10 milliards de dollars et son taux de croissance industrielle à 7,6 %. -VNA/VI