Binh Duong accueille la réunion Horasis Asia 2023

La réunion

Horasis Asie

2023 s'est ouverte le 4 décembre dans la province méridionale de Binh Duong, attirant plus de 700 participants.

Des délégués lors de la réunion. Photo : VNA

Organisé par le Comité populaire provincial et le Forum Horasis, l'événement propose des discussions sur des questions mondiales telles que la création de communautés intelligentes, l'attraction des investissements, l'innovation, le développement de technologies d'application de l'IA, la transformation numérique et le développement durable.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le président du Comité populaire provincial, Vo Van Minh, a déclaré que c'était la quatrième fois que sa province accueillait des événements Horasis, ce qui lui donne l'occasion de montrer aux partenaires internationaux son développement socio-économique, ses nouveaux projets et orientations pour attirer les investisseurs.

Lors de la réunion, le ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat a souligné les grandes réalisations du Vietnam après près de quatre décennies de Renouveau, qui font du pays un moteur dynamique et important du développement socio-économique régional, avec un PIB multiplié par plus de 100 depuis 1986. En même temps, c'est une destination idéale pour les investisseurs étrangers

Huynh Thanh Dat a souligné que le Vietnam vise trois percées stratégiques dans les institutions, les infrastructures et les ressources humaines. Une forte application des sciences et technologies est identifiée comme un facteur décisif pour atteindre ces objectifs, a-t-il déclaré.

Le responsable a ajouté que la création de conditions favorables aux secteurs économiques à investissements étrangers était également une priorité absolue du gouvernement vietnamien.

Organisé à Binh Duong, un pôle économique clé du Vietnam, le forum Horasis est devenu une plate-forme importante de partage de visions et d'idées sur le développement.

La province compte 29 parcs industriels et 12 pôles industriels, attirant des milliers de projets d'investissement direct étranger avec un capital d'investissement de plus de 40 milliards de dollars.

Binh Duong est également l'une des principales localités du Vietnam en matière de construction de zones urbaines intelligentes. Forte de ses nombreux succès notables, la province est très appréciée par la communauté internationale, conservant sa première place au Forum des communautés intelligentes (ICF) en 2023.

Fondé en 2005, le Horasis Asia Meeting est une organisation internationale de promotion des investissements visant à mettre en relation les investisseurs qui sont des groupes multinationaux. Horasis est une communauté de visions mondiales engagée à fournir une plate-forme permettant aux entreprises des marchés émergents et développés de rechercher des partenaires mondiaux. En plus du Horasis Asia Meeting, Horasis accueille, entre autres, le Horasis Global Meeting annuel, le Horasis China Meeting et le Horasis India Meeting.- VNA/VI