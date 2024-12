Binh Duong a besoin de 70.000 à 80.000 travailleurs en 2025

Le pôle industriel du Sud de Binh Duong a besoin de 70.000 à 80.000 travailleurs, principalement dans la fabrication, la comptabilité, la maintenance et l'exploitation de machines, a-t-on appris lors d'une conférence organisée dans la localité le 25 décembre.

La demande de main-d'œuvre à Binh Duong devrait augmenter fortement après le Nouvel An lunaire et durer jusqu'au deuxième trimestre de 2025.

Pour assurer une main-d'œuvre suffisante, le Département provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales continuera d'améliorer les conseils et l'orientation professionnelle et d'élargir la collaboration avec d'autres localités. En outre, le centre de services d'emploi de la province développera davantage d'applications et de plateformes numériques pour aider le marché du travail de la région du sud à se connecter plus étroitement.

Le Département encourage les travailleurs à améliorer de manière proactive leurs compétences professionnelles, leurs connaissances technologiques et leur adaptabilité à de nouveaux postes, contribuant ainsi au développement durable du marché du travail local.

Les autorités provinciales s'engagent à garantir les droits des travailleurs, à créer un environnement de travail stable et progressiste, tout en répondant efficacement à la demande de ressources humaines des entreprises au cours de l'année à venir.

En 2024, le nombre de travailleurs bénéficiant d'un soutien à la formation professionnelle à Binh Duong a fortement augmenté pour atteindre 5 285, soit une augmentation de 55,95 % par rapport à 2023.

Cette année, le nombre d'entreprises à Binh Duong a augmenté de 151 % par rapport à 2023. Pour répondre à la demande croissante de ressources humaines dans la localité, le centre provincial des services d'emploi a organisé 43 salons de l'emploi, aidant à mettre en relation les employés et les employeurs. Il a établi des liens avec les localités du delta du Mékong et des hauts plateaux du centre pour déployer des applications technologiques modernes afin de faciliter la connexion entre les travailleurs et les entreprises.

Binh Duong abrite désormais 29 parcs industriels et 12 pôles industriels, attirant environ 1,3 million de travailleurs. De nombreuses entreprises ont proposé des formations à leurs nouveaux salariés, contribuant ainsi à développer un marché du travail durable et moderne.- VNA/VI