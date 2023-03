Binh Dinh présente son potentiel d'investissement à des entreprises belges

Un colloque sur la promotion des investissements dans la province vietnamienne de Binh Dinh (Centre) a été organisé le 24 mars sous forme hybride par l’Alliance belgo-vietnamienne (ABV), en collaboration avec son membre corporatif Becamex IDC et la Chambre de Commerce belgo-luxembourgeoise au Vietnam (BeluxCham Vietnam).



Cet événement, qui faisait partie de la série d'activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Belgique et le Vietnam, était également une bonne occasion pour les entreprises belges de s'informer sur l'environnement d’affaires et des politiques d'investissement de Binh Dinh, de partager des expériences commerciales et de se connecter avec des partenaires potentiels au Vietnam.



La Belgique est un partenaire commercial important du Vietnam en Europe, a déclaré l’ambassadeur vietnamien Nguyen Van Thao, ajoutant que le Vietnam était un partenaire commercial majeur de la Belgique et de l'Europe en Asie.

Selon lui, depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) en août 2020, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Belgique a connu une forte croissance, atteignant 3,9 milliards d'euros en 2021 et dépassant six milliards l'an dernier, soit une hausse de 60% en variation annuelle.



Soulignant les avantages de Binh Dinh en termes de situation géographique, d'infrastructures, de tourisme et d’énergies renouvelables, l'ambassadeur Nguyen Van Thao a affirmé que l’ambassade du Vietnam en Belgique était prête à promouvoir la coopération entre des localités vietnamiennes, dont Binh Dinh, la Belgique et l'UE.



Pour sa part, le vice-président permanent du Sénat fédéral belge et président de l’ABV, Andries Gryffroy, a souligné que Binh Dinh était l'une des portes d’entrée du marché d’Asie du Sud-Est. L’ABV continuera à jouer le rôle de passerelle entre les deux marchés et à aider les entreprises vietnamiennes et belges à développer leurs activités, a-t-il souligné



Il a également informé de la visite d’une délégation d’entreprises de la région flamande au Vietnam en septembre prochain. -VNA/VI