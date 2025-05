Binh Dinh, nature et culture à l’honneur dans le Centre-Sud

La province côtière de Dinh Dinh, dans le Centre-Sud, redouble d’efforts pour faire du tourisme un pilier économique essentiel grâce à une feuille de route globale axée sur l’amélioration des infrastructures, la diversification des produits, la transformation numérique et la coopération régionale.



Selon le Département du tourisme de Binh Dinh, la province a accueilli plus de 3,35 millions de visiteurs au premier trimestre de cette année, soit une augmentation de 20% par rapport à la même période l’an dernier.



Malgré ces résultats prometteurs, le secteur a encore fort à faire pour diversifier ses produits, améliorer sa qualité de service et construire des infrastructures haut de gamme.



Pour remédier à ces problèmes, la province a mis en place plusieurs solutions ciblées. L’une des principales priorités est la modernisation des infrastructures, notamment des transports. La province se concentre sur l’extension des routes principales reliant la ville de Quy Nhon aux zones touristiques telles que Nhon Ly, Cat Tiên et l’aéroport de Phu Cat.



Des investissements sont également réalisés dans l’embellissement urbain et les espaces publics en bord de mer afin d’améliorer l’expérience touristique.



Les tours jumelles - témoignage de la beauté de l'ancienne architecture du Champa à Binh Dinh. Photo: VNP

Une autre initiative clé est le développement de produits touristiques de qualité et distinctifs. Binh Dinh capitalise sur son riche patrimoine naturel et culturel pour diversifier son offre.

Cela comprend le tourisme côtier et marin, les circuits spirituels et patrimoniaux, et des expériences uniques basées sur les arts martiaux traditionnels et la culture de l’ethnie Cham. La province s’est également fixé pour objectif de promouvoir le tourisme nocturne et de développer les festivals culturels tels que le festival Tây Son Tam Kiêt, en hommage au héros national Nguyên Huê.



L’administration provinciale encourage activement la coopération régionale avec les provinces voisines telles que Dak Lak, Gia Lai, Kon Tum, Phu Yên et Quang Ngai, afin de créer un écosystème touristique partagé.



Ces liens devraient permettre de créer des offres touristiques interprovinciales combinant côtes, hautes terres et itinéraires du patrimoine culturel, offrant des expériences de voyage plus intégrées, plus longues et plus attrayantes aux visiteurs nationaux et internationaux.



Le développement des ressources humaines bénéficie également d’une attention particulière. La province collabore avec les universités et les centres de formation professionnelle afin d’améliorer la qualité de la main-d’œuvre dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie.



La plage de Ky Co est entourée de magnifiques montagnes rocheuses et d'une mer turquoise. Photo : VNP

Binh Dinh améliore ses procédures administratives et propose des incitations pour les projets touristiques de grande envergure afin d’attirer les investissements. Ces dernières années, la province a approuvé de nombreux projets de développement haut de gamme, notamment des complexes hôteliers, des terrains de golf et des complexes de loisirs. Ces projets se concentrent dans les principales zones touristiques telles que Ky Co, Eo Gio et Cat Tiên, et s’inscrivent dans la planification touristique à long terme de Binh Dinh.

Conformément aux tendances mondiales, Binh Dinh promeut la transformation numérique du tourisme. La province a mis en place des solutions touristiques intelligentes, notamment des applications mobiles proposant des visites virtuelles, des informations sur les destinations et des plateformes de réservation en ligne. Des cartes numériques et des codes QR sont également déployés sur les sites touristiques afin d’améliorer le confort et l’accessibilité des voyageurs férus de technologie.



La durabilité reste un pilier de l’approche de développement touristique de Binh Dinh. La province encourage les pratiques commerciales respectueuses de l’environnement et promeut le tourisme communautaire, notamment dans les zones côtières et montagneuses. En impliquant la population locale dans les activités touristiques, la province vise à garantir des retombées économiques équitables et la préservation du patrimoine culturel.



À l’avenir, Binh Dinh prévoit de renforcer ses activités de promotion, au niveau tant national qu’international. La province participe à des salons internationaux du voyage et collabore avec les compagnies aériennes pour ouvrir de nouvelles lignes nationales et régionales. – VNA/VI