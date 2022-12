Bilan des 10 ans de la mise en oeuvre d’une résolution sur la défense nationale

Le président Nguyen Xuan Phuc a participé le 15 décembre à Hanoï à une conférence de la Commission militaire centrale pour faire le bilan des 10 ans de la mise en oeuvre de la Résolution du 8e Plénum du Comité centrale du Parti du 11e mandat sur la défense nationale dans le nouveau contexte.

Photo : VNA



Nguyen Xuan Phuc, aussi chef du Comité de pilotage de l’élaboration du Projet de bilan des 10 ans de la mise en œuvre de la résolution, a déclaré que malgré les développements rapides et incertains dans la région et dans le monde, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense avaient atteint leurs objectifs fixés.

Il leur a demandé de continuer à édifier une organisation du Parti forte et transparente et une Armée populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne ; de s'engager dans le développement socio-économique et culturel et d’affiner les politiques et les mécanismes de mobilisation des ressources économiques pour la défense pour répondre aux exigences de l’édification et de la défense nationales.

Leur autre tâche importante est d'être pleinement conscients des avantages, des difficultés et des défis à venir ; de mener à bien la lutte contre les allégations injustifiées et hostiles ; d’améliorer la capacité de prévision pour offrir des conseils stratégiques et opportuns au Parti et à l'État pour faire face aux imprévus.

Ils ont été chargés de surmonter les conséquences des catastrophes naturelles, des épidémies et de mener des opérations de recherche et de sauvetage, tout en poursuivant les activités diplomatiques de défense, améliorant ainsi la position et la réputation de l'armée sur la scène internationale, renforçant la coopération bilatérale et la diplomatie ainsi que les relations avec les amis et voisins traditionnels.

Enfin, le président a demandé à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense de compléter le rapport sur la mise en œuvre de la Résolution du 8e Plénum du Comité centrale du Parti du 11e mandat et le projet de la nouvelle résolution sur la stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation pour soumettre au Bureau Politique et au 8e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat.