Bilan 2024 et perspectives 2025 : le gouvernement fait le point

Photo: VNA

La conférence de synthèse des travaux du gouvernement et des autorités locales en 2024, ainsi que la mise en place des tâches pour 2025, s'est tenue mercredi 8 janvier à Hanoï.

En 2024, grâce aux efforts considérables et aux actions décisives de l'ensemble du système politique, du peuple et de la communauté des entreprises, sous la direction du Parti, la situation socio-économique du Vietnam a montré une nette reprise. Quinze objectifs clés ont été atteints.

La croissance du PIB a dépassé 7 % ; la taille de l'économie a atteint environ 470 milliards de dollars ; l'inflation a été maîtrisée en dessous de 4 % ; la stabilité macroéconomique a été maintenue ; les grands équilibres économiques ont été assurés. Le commerce extérieur a atteint un record d'environ 800 milliards de dollars, avec un excédent commercial estimé à environ 24 milliards de dollars. Les recettes budgétaires ont totalisé 2 millions de milliards de dongs.

Le Vietnam continue d’être une destination sûre et attrayante pour les entreprises, partenaires et investisseurs internationaux. Il figure parmi les 15 pays en développement attirant le plus grand capital d'investissement étranger au monde, avec environ 40 milliards de dollars. Le pays fait également partie des 20 économies ayant la plus grande échelle commerciale au monde, avec 17 accords de libre-échange, consolidant ainsi sa position dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.

Le Vietnam est en pleine transition vers une économie numérique, verte, technologique et respectueuse de l’environnement. En particulier, il a acquis une position stratégique dans la chaîne industrielle mondiale des semi-conducteurs, attirant de nombreuses grandes entreprises technologiques. En 2024, la valeur de la marque nationale a atteint 507 milliards de dollars, se classant 32e sur 193 pays.

Les percées stratégiques ont été ciblées et mises en œuvre avec haute détermination. Le gouvernement s'est concentré sur l'examen et le prefectionnement des institutions et des lois. Plus de 2 000 km d'autoroutes ont été mis en service. Le développement des ressources humaines a entraîné des changements positifs, tandis que la science, la technologie, l'innovation et les startups ont été fortement promues.

L’Indice mondial de l'innovation 2024 classe le Vietnam 44e sur 132 pays et territoires, en hausse de deux places par rapport à 2023. Le développement culturel et social a été mis en avant, la sécurité sociale garantie et la vie des citoyens améliorée. Le taux de pauvreté multidimensionnelle a diminué à environ 1,9 %, le revenu moyen des travailleurs a augmenté de 7,4 % et l'indice de bonheur a progressé de 11 places. L'indépendance et la souveraineté nationales ont été préservées, et la position et le prestige du pays continuent de croître.

Concernant les orientations et objectifs de 2025, le vice-Premier ministre Nguyen Hoa Binh a souligné que le gouvernement mettrait l’accent sur la mise en œuvre cohérente des résolutions et conclusions du Parti et de l'Assemblée nationale.

Le gouvernement et le Premier ministre réaffirment leur engagement à poursuivre sur la lancée des succès obtenus en 2024. Les priorités demeurent la croissance économique soutenue, la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l'inflation et le maintien des grands équilibres. Face aux défis d'un contexte international mouvant, des mesures ciblées seront mises en œuvre pour adapter l'économie aux nouvelles réalités. Ils perfectionneront les institutions et les lois, amélioreront les infrastructures et la qualité des ressources humaines, développeront la science, la technologie, l'innovation, la transformation numérique, la transformation verte et l'économie circulaire. Par ailleurs, ils poursuivront la lutte contre la corruption, les pratiques malsaines et le gaspillage, et renforceront la défense et la sécurité nationales, tout en protégeant fermement l'indépendance et la souveraineté.

Le Vietnam vise cette année une croissance supérieure à 8 %, un prix à la consommation d'environ 4,5 % et une réduction du taux de pauvreté d'environ 0,8 à 1 point de pourcentage. - VNA/VI